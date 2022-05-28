https://arabic.sputniknews.com/20220528/الصحة-العالمية-ارتفاع-الإصابات-بالتهاب-الكبد-المفاجئ-والغامض-لدى-الأطفال-إلى-650-إصابة-1062812893.html
الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بالتهاب الكبد المفاجئ والغامض لدى الأطفال إلى 650 إصابة
الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بالتهاب الكبد المفاجئ والغامض لدى الأطفال إلى 650 إصابة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما لا يقل عن 650 حالة من حالات التهاب الكبد المفاجئ وغير المبرر لدى الأطفال الصغار قيد التحقيق، في 33 دولة، وذلك منذ ظهوره... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:09+0000
2022-05-28T14:09+0000
2022-05-28T14:09+0000
منظمة الصحة العالمية
العالم
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وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، أمس الجمعة، أنه "تم الإبلاغ عن 650 حالة محتملة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى أطفال من 33 دولة في 5 مناطق تابعة لها، وذلك في الفترة بين 5 أبريل و26 مايو/ أيار 2022".وأضافت أن ثلث الحالات (222 حالة) من المملكة المتحدة، بينما تم اكتشاف 216 حالة أخرى في أمريكا.وتابعت المنظمة في بيانها أنه من بين هذه الحالات، تطلبت 38 حالة على الأقل عملية زرع كبد، لكنها تسببت في وفاة 9 حالات.ووفقا للبيان، فإن 3 من كل 4 أطفال مصابين بالتهاب الكبد الحاد تقل أعمارهم عن 5 سنوات.وتقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر العالمية لالتهاب الكبد المفاجئ على أنها معتدلة، لكنها تقر بأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون أعلى.وفيما تشير منظمة الصحة العالمية في بيانها إلى أنه تم اكتشاف فيروس "سارس-كوف-2" في عدد من الحالات، فقد أقرت أن البيانات التي لديها غير كاملة.وتابعت أن مسببات المرض "لا تزال غير معروفة وهي قيد التحقيق".
https://arabic.sputniknews.com/20220429/هل-التطعيم-ضد-كورونا-هو-سبب-انتشار-التهاب-الكبد-الغامض-بين-الأطفال؟-1061748481.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم
الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بالتهاب الكبد المفاجئ والغامض لدى الأطفال إلى 650 إصابة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما لا يقل عن 650 حالة من حالات التهاب الكبد المفاجئ وغير المبرر لدى الأطفال الصغار قيد التحقيق، في 33 دولة، وذلك منذ ظهوره في بداية الشهر الماضي.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي
، أمس الجمعة، أنه "تم الإبلاغ عن 650 حالة محتملة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى أطفال من 33 دولة في 5 مناطق تابعة لها، وذلك في الفترة بين 5 أبريل و26 مايو/ أيار 2022".
وأضافت أن ثلث الحالات (222 حالة) من المملكة المتحدة، بينما تم اكتشاف 216 حالة أخرى في أمريكا.
وتابعت المنظمة في بيانها أنه من بين هذه الحالات، تطلبت 38 حالة على الأقل عملية زرع كبد، لكنها تسببت في وفاة 9 حالات.
ووفقا للبيان، فإن 3 من كل 4 أطفال مصابين بالتهاب الكبد الحاد تقل أعمارهم عن 5 سنوات.
وتقيّم منظمة الصحة العالمية المخاطر العالمية لالتهاب الكبد المفاجئ على أنها معتدلة، لكنها تقر بأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون أعلى.
وفيما تشير منظمة الصحة العالمية في بيانها إلى أنه تم اكتشاف فيروس "سارس-كوف-2" في عدد من الحالات، فقد أقرت أن البيانات التي لديها غير كاملة.
وتابعت أن مسببات المرض "لا تزال غير معروفة وهي قيد التحقيق".