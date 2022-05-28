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العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق
العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، عن تخصيص ملياري دولار في الموازنة لمشروع القطار المعلق. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:55+0000
2022-05-28T16:55+0000
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العراق
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وقال وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، إن "وزارة النقل وبعد أن أحيل هذا المشروع إليها طلبت إدراجه في موازنة العام 2021 وتم إدراج هذا المشروع"، مضيفا أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار للمشروع في موازنة العام 2021، وأن الوزارة لم تستطع تنفيذ المشروع".وأشار الشبلي إلى أنه "تم إدراج المشروع في موازنة العام 2022 وتم تخصيص مبلغ ملياري دولار من قبل وزارة المالية"، منوها إلى أن "الوزارة تنتظر تصديق الموازنة لغرض البدء بتوقيع العقد".وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد انتقد ظاهرة الزحامات المرورية، مؤكدا أهمية البدء بمشروع مترو بغداد و"يجب البدء به بأسرع وقت، وأيضاً العمل بمشروع النقل النهري، بطريقة تليق بالمواطنين من خلال توفير محطات وقوف منظمة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-محافظ-بابل-من-منصبه-1062812597.html
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العالم العربي, العراق

العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق

16:55 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararصورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
صورة تظهر أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، عن تخصيص ملياري دولار في الموازنة لمشروع القطار المعلق.
وقال وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، إن "وزارة النقل وبعد أن أحيل هذا المشروع إليها طلبت إدراجه في موازنة العام 2021 وتم إدراج هذا المشروع"، مضيفا أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار للمشروع في موازنة العام 2021، وأن الوزارة لم تستطع تنفيذ المشروع".
وأشار الشبلي إلى أنه "تم إدراج المشروع في موازنة العام 2022 وتم تخصيص مبلغ ملياري دولار من قبل وزارة المالية"، منوها إلى أن "الوزارة تنتظر تصديق الموازنة لغرض البدء بتوقيع العقد".
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ بابل من منصبه
14:00 GMT
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد انتقد ظاهرة الزحامات المرورية، مؤكدا أهمية البدء بمشروع مترو بغداد و"يجب البدء به بأسرع وقت، وأيضاً العمل بمشروع النقل النهري، بطريقة تليق بالمواطنين من خلال توفير محطات وقوف منظمة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
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