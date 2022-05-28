https://arabic.sputniknews.com/20220528/العراق-يخصص-ملياري-دولار-لمشروع-القطار-المعلق-1062821410.html
العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق
العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، عن تخصيص ملياري دولار في الموازنة لمشروع القطار المعلق. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:55+0000
2022-05-28T16:55+0000
2022-05-28T16:55+0000
العالم العربي
العراق
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وقال وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، إن "وزارة النقل وبعد أن أحيل هذا المشروع إليها طلبت إدراجه في موازنة العام 2021 وتم إدراج هذا المشروع"، مضيفا أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار للمشروع في موازنة العام 2021، وأن الوزارة لم تستطع تنفيذ المشروع".وأشار الشبلي إلى أنه "تم إدراج المشروع في موازنة العام 2022 وتم تخصيص مبلغ ملياري دولار من قبل وزارة المالية"، منوها إلى أن "الوزارة تنتظر تصديق الموازنة لغرض البدء بتوقيع العقد".وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد انتقد ظاهرة الزحامات المرورية، مؤكدا أهمية البدء بمشروع مترو بغداد و"يجب البدء به بأسرع وقت، وأيضاً العمل بمشروع النقل النهري، بطريقة تليق بالمواطنين من خلال توفير محطات وقوف منظمة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-محافظ-بابل-من-منصبه-1062812597.html
العراق
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العالم العربي, العراق
العراق يخصص ملياري دولار لمشروع القطار المعلق
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، عن تخصيص ملياري دولار في الموازنة لمشروع القطار المعلق.
وقال وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، إن "وزارة النقل وبعد أن أحيل هذا المشروع إليها طلبت إدراجه في موازنة العام 2021 وتم إدراج هذا المشروع"، مضيفا أنه "تم تخصيص 50 مليون دولار للمشروع في موازنة العام 2021، وأن الوزارة لم تستطع تنفيذ المشروع".
وأشار الشبلي إلى أنه "تم إدراج المشروع في موازنة العام 2022 وتم تخصيص مبلغ ملياري دولار من قبل وزارة المالية"، منوها إلى أن "الوزارة تنتظر تصديق الموازنة لغرض البدء بتوقيع العقد".
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد انتقد ظاهرة الزحامات المرورية، مؤكدا أهمية البدء بمشروع مترو بغداد و"يجب البدء به بأسرع وقت، وأيضاً العمل بمشروع النقل النهري، بطريقة تليق بالمواطنين من خلال توفير محطات وقوف منظمة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.