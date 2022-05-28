https://arabic.sputniknews.com/20220528/الفاتيكان-وحزب-الله-تقارب-على-وقع-الأزمات-اللبنانية-كيف-نفهمه؟-1062795336.html
الفاتيكان وحزب الله.. تقارب على وقع الأزمات اللبنانية كيف نفهمه؟
الفاتيكان وحزب الله.. تقارب على وقع الأزمات اللبنانية كيف نفهمه؟
فيما بدا لدى البعض غير متوقع، ظهر تقارب كبير خلال الفترة الأخيرة بين الفاتيكان وحزب الله اللبناني، خاصة منذ زيارة وزير خارجية المقر البابوي الأخيرة إلى لبنان. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:22+0000
2022-05-28T08:22+0000
2022-05-28T08:22+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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فقد نقلت جريدة الأخبار اللبنانية عن مصادر تأكيدها عقد ثلاثة من اللقاءات في مقر السفارة البابوية بين وفود من حزب الله وأخرى من الفاتيكان.ولفتت إلى أن تلك اللقاءات كانت على وقع الأزمة الأخيرة التي علق فيها الحزب وحليفته حركة أمل حضورهما جلسات الحكومة بسبب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.وأكدت المصادر أن هذا اللقاء تحديداً انتقد فيه السفير البابوي جوزف سبيتيري "تسييس الملف وتطييفه، وجرى طرح إمكانية القيام بدور في هذا الموضوع".ويبدو أن هذه الرؤية كانت سابقة على تلك الأحداث، وتحديدا منذ زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير إلى لبنان قبل عدة أشهر.غالاغير تحدث وقتها عن "ضرورة الحوار مع الحزب"، بل وحذر بشدة من عزله، وخطورة ذلك على الواقع اللبناني.البعض في مقابل تلك الحقائق طرح أسئلة ملغومة حول تبعات هذا الموقف الفاتيكاني من حزب الله اللبناني، مثل: هل ينفصل تعامل الفاتيكان مع حزب الله عن رفضه الذي تحدث عنه من قبل لموضوع سلاحه؟وإذا كان الحال كذلك فمن كان صاحب المصلحة في تلك الضجة الإعلامية التي أُثيرَت حول حقيقة موقف الفاتيكان، ومحاولات نفي أي رؤية إيجابية له تجاه الحزب اللبناني "الشيعي".
https://arabic.sputniknews.com/20210209/بابا-الفاتيكان-يحذر-من-خطر-إضعاف-المكون-المسيحي-في-لبنان-1048055367.html
https://arabic.sputniknews.com/20210309/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-زيارة-بابا-الفاتيكان-إلى-العراق-1048314248.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
الفاتيكان وحزب الله.. تقارب على وقع الأزمات اللبنانية كيف نفهمه؟
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فيما بدا لدى البعض غير متوقع، ظهر تقارب كبير خلال الفترة الأخيرة بين الفاتيكان وحزب الله اللبناني، خاصة منذ زيارة وزير خارجية المقر البابوي الأخيرة إلى لبنان.
فقد نقلت جريدة الأخبار اللبنانية
عن مصادر تأكيدها عقد ثلاثة من اللقاءات في مقر السفارة البابوية بين وفود من حزب الله وأخرى من الفاتيكان.
ولفتت إلى أن تلك اللقاءات كانت على وقع الأزمة الأخيرة التي علق فيها الحزب وحليفته
حركة أمل حضورهما جلسات الحكومة بسبب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وأكدت المصادر أن هذا اللقاء تحديداً انتقد فيه السفير البابوي جوزف سبيتيري "تسييس الملف وتطييفه، وجرى طرح إمكانية القيام بدور في هذا الموضوع".
واللافت بحسب المصادر أن "السفير البابوي كانَ دائم التنويه بالحوار القائم مع الحزب"، وهو ما طرح لدى البعض أسئلة حول رؤية الفاتيكان للحزب ودمجه في المعادلة اللبنانية.
ويبدو أن هذه الرؤية كانت سابقة على تلك الأحداث، وتحديدا منذ زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير إلى لبنان قبل عدة أشهر.
غالاغير تحدث وقتها عن "ضرورة الحوار مع الحزب"، بل وحذر بشدة من عزله، وخطورة ذلك على الواقع اللبناني.
البعض في مقابل تلك الحقائق طرح أسئلة ملغومة حول تبعات هذا
الموقف الفاتيكاني من حزب الله اللبناني، مثل: هل ينفصل تعامل الفاتيكان مع حزب الله عن رفضه الذي تحدث عنه من قبل لموضوع سلاحه؟
وهل يمكن اعتبار هذا الموقف براغماتيا من المرجعية الكاثوليكية التي تدرك الوزن النسبي للحزب في الواقع الميداني وتريد تأمين علاقات متميزة معه لتحقيق مصالح المسيحيين هناك؟.
وإذا كان الحال كذلك فمن كان صاحب المصلحة في تلك الضجة الإعلامية التي أُثيرَت حول حقيقة موقف الفاتيكان، ومحاولات نفي أي رؤية إيجابية له تجاه الحزب اللبناني "الشيعي".