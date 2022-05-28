https://arabic.sputniknews.com/20220528/الفيلم-المغربي-أزرق-القفطان-يفوز-بجائزة-النقد-الدولي-في-مهرجان-كان-1062830087.html
الفيلم المغربي "أزرق القفطان" يفوز بجائزة النقد الدولي في مهرجان كان
الفيلم المغربي "أزرق القفطان" يفوز بجائزة النقد الدولي في مهرجان كان
فاز الفيلم المغربي الطويل "أزرق القفطان" بجائزة النقد الدولي التي تمنحها الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية، قبيل ساعات من الكشف عن الفائزين في النسخة الـ... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:02+0000
2022-05-28T21:02+0000
2022-05-28T21:02+0000
المجتمع
مهرجان كان السينمائي
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وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء يعد فيلم "أزرق القفطان" لمخرجته مريم توزاني، أول فيلم مغربي يفوز بهذه الجائزة الدولية.وتعتبر جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية استحقاقا سينمائيا يمنح منذ العام 1946 خلال مهرجان "كان".وجرى تقديم فيلم "أزرق القفطان"، وهو إنتاج مشترك بين نبيل عيوش وأمين بنجلون، في عرض أولي عالمي بمهرجان "كان" الخميس الماضي، ضمن الفئة الرسمية "نظرة ما" إلى جانب 18 فيلما دوليا، ولقى ترحيبا كبيرا.ويتناول فيلم "أزرق القفطان" قضية التحول والتقاليد والحب بمعناه الواسع، وتدور قصته حول شخصيتي "حليم ومينة"، وهما زوجان يديران متجرا للقفطان، تنضم إليهما شخصية يوسف، تلميذ شاب يشاركه "المعلم حليم"، نفس الشغف الجارف لمهنة الخياطة.والفيلم بطولة صالح بكري، ولبنى أزابال، وأيوب ميسيوي، وعدد من الممثلين والممثلات المغاربة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/كيت-ميدلتون-تكسر-القواعد-الملكية-في-مهرجان-كان-والسبب-توم-كروز-1062515029.html
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المجتمع, مهرجان كان السينمائي
الفيلم المغربي "أزرق القفطان" يفوز بجائزة النقد الدولي في مهرجان كان
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فاز الفيلم المغربي الطويل "أزرق القفطان" بجائزة النقد الدولي التي تمنحها الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية، قبيل ساعات من الكشف عن الفائزين في النسخة الـ 75 من مهرجان "كان" السينمائي.
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء يعد فيلم "أزرق القفطان" لمخرجته مريم توزاني، أول فيلم مغربي يفوز بهذه الجائزة الدولية.
وتعتبر جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية استحقاقا سينمائيا يمنح منذ العام 1946 خلال مهرجان "كان".
وجرى تقديم فيلم "أزرق القفطان"، وهو إنتاج مشترك بين نبيل عيوش وأمين بنجلون، في عرض أولي عالمي بمهرجان "كان" الخميس الماضي، ضمن الفئة الرسمية "نظرة ما" إلى جانب 18 فيلما دوليا، ولقى ترحيبا كبيرا.
ويتناول فيلم "أزرق القفطان" قضية التحول والتقاليد والحب بمعناه الواسع، وتدور قصته حول شخصيتي "حليم ومينة"، وهما زوجان يديران متجرا للقفطان، تنضم إليهما شخصية يوسف، تلميذ شاب يشاركه "المعلم حليم"، نفس الشغف الجارف لمهنة الخياطة.
والفيلم بطولة صالح بكري، ولبنى أزابال، وأيوب ميسيوي، وعدد من الممثلين والممثلات المغاربة.