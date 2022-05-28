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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ماكرون-وشولتز-1062806812.html
بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود
بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:24+0000
2022-05-28T12:55+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وجاء في بيان الكرملين: "أكد بوتين لماكرون وشولتز الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وحذر من مخاطر زعزعة الاستقرار".كما ناقش بوتين وماكرون وشولتز حالة الأمن الغذائي العالم، وأوضح: "روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".وقال الكرملين في بيان: "أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز... وجرى تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول الجوانب الموضوعية للأوضاع في أوكرانيا".وأضاف الكرملين: "تحدث الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية [في أوكرانيا]، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما أوضح كيف يجري العمل بشكل منهجي لتأسيس حياة سلمية في ماريوبول وغيرها من المدن المحررة في إقليم دونباس".وتابع الكرملين: "جرى التركيز بشكل خاص على موقف مسار المفاوضات، والذي تم تجميده بسبب أخطاء كييف، وأكد فلاديمير بوتين على انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".كما تطرق الرئيس الروسي إلى خطورة استمرار ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا، محذرًا من مخاطر مفاقمة الأوضاع المضطربة والأزمة الإنسانية، بحسب بيان الكرملين.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بوتين-يعلن-قمع-الاستفزازات-والتخريب-في-المناطق-المتاخمة-لأوكرانيا--1062788478.html
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بوتين: روسيا مستعدة للمساهمة في تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود

12:24 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 28.05.2022)
© Sputnik . Алексей Дружинин / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وجاء في بيان الكرملين: "أكد بوتين لماكرون وشولتز الطبيعة الخطيرة للضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وحذر من مخاطر زعزعة الاستقرار".
كما ناقش بوتين وماكرون وشولتز حالة الأمن الغذائي العالم، وأوضح: "روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".
وقال الكرملين في بيان: "أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز... وجرى تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول الجوانب الموضوعية للأوضاع في أوكرانيا".

وأضاف الكرملين: "تحدث الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية [في أوكرانيا]، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الدولي الإنساني. كما أوضح كيف يجري العمل بشكل منهجي لتأسيس حياة سلمية في ماريوبول وغيرها من المدن المحررة في إقليم دونباس".

وتابع الكرملين: "جرى التركيز بشكل خاص على موقف مسار المفاوضات، والذي تم تجميده بسبب أخطاء كييف، وأكد فلاديمير بوتين على انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".

كما تطرق الرئيس الروسي إلى خطورة استمرار ضخ أسلحة غربية إلى أوكرانيا، محذرًا من مخاطر مفاقمة الأوضاع المضطربة والأزمة الإنسانية، بحسب بيان الكرملين.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:24 GMT
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