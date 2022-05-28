https://arabic.sputniknews.com/20220528/المؤتمر-الدولي-الأوراسي-لحوار-الحضارات-يدعو-لإقامة-عالم-متعدد-الأقطاب-1062793618.html

المؤتمر الدولي الأوراسي لحوار الحضارات يدعو لإقامة عالم متعدد الأقطاب

المؤتمر الدولي الأوراسي لحوار الحضارات يدعو لإقامة عالم متعدد الأقطاب

أقامت لجنة الحوار الأوراسي في المجلس الفيدرالي الروسي مؤتمرا دوليا بعنوان "أوروبا آسيا.. حوار الحضارات" بحضور مشاركين من الأقاليم الروسية وممثلي البعثات... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T07:21+0000

2022-05-28T07:21+0000

2022-05-28T07:21+0000

روسيا

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ونقلت وكالة "سانا" السورية أحداث المؤتمر الذي افتتحه حاكم إقليم بيرم الروسية، دميتري ماخونين، الذي أكد أن العالم لن يعود إلى ما كان عليه وهو يتجه نحو إقامة نظام متعدد الأقطاب مبني على المساواة والحوار والتنمية معبراً عن ثقته بأن مؤتمر حوار الحضارات سيخرج بنتائج مثمرة تصب في صالح التكامل المتكافئ بين البلدان الأوراسية.ولفت ماخونين إلى أن إقليم بيرم يضم 140 قومية ويعيش على أرضه ممثلو مختلف الأديان السماوية ما يؤهله لأن يشكل أرضية خصبة للحديث عن حوار الحضارات ومنصة مهمة للعمل ضمن إطار التكامل مع بلدان الفضاء الأوراسي.بدوره قال ممثل وزارة الخارجية الروسية في بيرم، ألكسندر خارلوف، إن هذه الفعالية تأتي في الوقت المناسب على خلفية الأزمات والاضطرابات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي معبراً عن ثقته بأن المستقبل مرتبط بشكل أساسي بالقارتين الآسيوية والأوروبية التي تسعى شعوبها لبناء حوار حضاري مبني على أساس الاحترام المتبادل وكذلك لإقامة نظام متعدد الأقطاب.من ناحيته وصف منسق الحوار الأوراسي السيناتور الروسي أندريه كليموف هذه الفعالية بأنها أصبحت عابرة للقارات وعقدت على أساسها مهرجانات ماراثونية خلال السنوات الماضية في العديد من دول العالم بمشاركة أكثر من 50 ألف شخص لافتاً إلى أن الحوار الأوراسي مبني على التعايش السلمي بين الدول.كما لفت نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إلى أن روسيا الحديثة حاولت على مدى العقود الثلاثة الأخيرة إقامة الحوار بشكل رئيسي مع أوروبا وعبر المحيط الأطلسي مع الولايات المتحدة لكن هذه المحاولات فشلت لأن العالم الغربي كان على استعداد لقبول روسيا فقط على أساس الدولة التي تعترف بالهزيمة في الحرب الباردة وتتخلى عن مصالحها الوطنية وتقبل بدور القوة الإقليمية فقط.بدوره أكد سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، في كلمته أهمية المشاركة في هذا المؤتمر على خلفية ما يجري من أحداث بنيوية تغير النظام الدولي وتضع نهاية للأحادية القطبية التي عانت منها شعوب العالم قاطبة.وأضاف حداد "نجتمع اليوم لبحث آفاق التعاون الحضاري بين أوروبا وآسيا واستعادة التاريخ المشرق للحضارة الإنسانية التي بدأت عند أول اتصال بين هاتين القارتين وسيعود لها ألقها عندما ترجع آفاق التعاون بين الشرق والغرب إلى سابق عهدها بشكل مبني على احترام الآخر والحوار بين الحضارات".وأشار حداد إلى أن الارتباط بين ما يجري حالياً في أوكرانيا وموضوع المؤتمر اليوم هو ارتباط عضوي وثيق مشدداً على أنه لا يمكن أن يقوم حوار حضاري بين الشرق والغرب في ظل الهيمنة الأمريكية على العالم ولا يمكن لآسيا وأوروبا إقامة تعاون حقيقي مبني على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول ما لم يتم تأسيس عالم متعدد الأقطاب.وأوضح حداد أن سوريا خبرت هذا الأمر تماماً عندما حاولت إقامة مثل هذه العلاقة الحضارية ومد آفاق التعاون بين الشرق والغرب فقوبلت باستهدافها بحرب إرهابية مدمرة ذهب ضحيتها مئات آلاف الأبرياء إضافة إلى عقوبات اقتصادية جائرة تهدف لتجويع الشعب السوري بالتوازي مع سرقة الموارد والثروات السورية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.ولفت حداد إلى أن تمدد حلف شمال الأطلسي الناتو منذ العام 2014 يهدف لقطع أي تواصل بين الشرق والغرب والضغط على روسيا واستهداف النموذج الحضاري معربا عن ثقته بأن الأصدقاء في روسيا والدول المحبة للسلام ستنجح في مساعيها لإنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب يمكن الدول والشعوب من الازدهار وتحقيق طموحاتها بعيداً عن سياسة الإملاءات والهيمنة.

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