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المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق حملة لمكافحة تضليل الرأي العام
المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق حملة لمكافحة تضليل الرأي العام
أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حملة لمكافحة تضليل الرأي العام، على أن تمتد هذه الحملة لمدة عامين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:07+0000
2022-05-28T13:07+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس المرصد مصطفى سعدون، قوله إن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان أقام ورشة تدريبية متعلقة بمكافحة التضليل في وسائل الإعلام لأكثر من 40 ناشطاً وصحفياً وطلبة الجامعات".ويهدف المرصد من خلال ورشته التدريبية إلى مكافحة التضليل والتعليم والتدريب على الآليات التي تساعدهم على كشف المعلومات المضللة .وبحسب رئيس المرصد، فلا تقتصر الحملة على الدورة التدريبية، لكنها كذلك نشاط يمتد لعامين من أجل تثقيف وتوعية الجمهور للتحقق من المعلومات، كما هناك مقاطع فيديو ومقابلات واقتباسات توعوية تثقيفية.واختتم سعدون قوله إن المرصد شكل مجموعات من الشباب المتطوعين من أجل التحقق من المعلومات المنتشرة بهدف توضيحها للرأي العام وخصوصا تلك المعلومات التي تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
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العالم العربي, العراق

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق حملة لمكافحة تضليل الرأي العام

13:07 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، حملة لمكافحة تضليل الرأي العام، على أن تمتد هذه الحملة لمدة عامين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس المرصد مصطفى سعدون، قوله إن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان أقام ورشة تدريبية متعلقة بمكافحة التضليل في وسائل الإعلام لأكثر من 40 ناشطاً وصحفياً وطلبة الجامعات".
ويهدف المرصد من خلال ورشته التدريبية إلى مكافحة التضليل والتعليم والتدريب على الآليات التي تساعدهم على كشف المعلومات المضللة .
وأضاف سعدون أن"هذه الدورة جزء من حملة يقودها المرصد العراقي لحقوق الإنسان تحت مسمى (بَحوِش) وتعني استقصاء المعلومة حتى لا يضلل المتلقي العراقي".
وبحسب رئيس المرصد، فلا تقتصر الحملة على الدورة التدريبية، لكنها كذلك نشاط يمتد لعامين من أجل تثقيف وتوعية الجمهور للتحقق من المعلومات، كما هناك مقاطع فيديو ومقابلات واقتباسات توعوية تثقيفية.
واختتم سعدون قوله إن المرصد شكل مجموعات من الشباب المتطوعين من أجل التحقق من المعلومات المنتشرة بهدف توضيحها للرأي العام وخصوصا تلك المعلومات التي تستهدف الأمن والسلم المجتمعي.
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