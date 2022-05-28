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https://arabic.sputniknews.com/20220528/باقري-إيران-من-الدول-الأولى-في-المنطقة-وحتى-في-العالم-في-مجال--تكنولوجيا-الطائرات-المسيرة-1062807038.html
باقري: إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة
باقري: إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن "الجيش الإيراني حقق إنجازات ملفتة في صناعة الطائرات المسيرة". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:29+0000
2022-05-28T12:29+0000
أخبار إيران
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وأوضح باقري، أمام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الإيراني والمخصصة لتصنيع المسيرات، أن "الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلة، داب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والاعتدة العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعرب رئيس هيئة الأركان الإيرانية، عن "ارتياحه لتعاظم اقتدار الجيش الايراني عبر إنجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار"، مؤكدا أن "إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة".وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.وأزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن صاروخ حيدر، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار.وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلو متر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22"."
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-أول-صاروخ-كروز-يتم-إطلاقه-من-الطائرات-المسيرة-صور-1062801627.html
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أخبار إيران

باقري: إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة

12:29 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / -رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / -
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن "الجيش الإيراني حقق إنجازات ملفتة في صناعة الطائرات المسيرة".
وأوضح باقري، أمام جمع من القادة والمسؤولين لدى القاعدة 313 التابعة للجيش الإيراني والمخصصة لتصنيع المسيرات، أن "الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلة، داب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والاعتدة العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
الجيش الإيراني يزيح الستار عن أول صاروخ كروز يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة... صور
10:55 GMT
وأعرب رئيس هيئة الأركان الإيرانية، عن "ارتياحه لتعاظم اقتدار الجيش الايراني عبر إنجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار"، مؤكدا أن "إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة".
وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.
وأزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن صاروخ حيدر، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".
وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلو متر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22"."
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