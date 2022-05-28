بث مباشر... ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة ريال مدريد الإسباني ونظيره ليفربول الإنجليزي، على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا 2022.
19:03 GMT 28.05.2022
18:56 GMT 28.05.2022
كل الابتسامات لصلاح
18:55 GMT 28.05.2022
18:52 GMT 28.05.2022
تأجيل انطلاق المباراة بين ليفربول وريال مدريد 15 دقيقة بسبب مشاكل في وصول المشجعين (اليويفا)
18:50 GMT 28.05.2022
ستاد دو فرانس
18:47 GMT 28.05.2022
هل يفعلها صلاح:؟
18:45 GMT 28.05.2022
جماهير الملكي
18:44 GMT 28.05.2022
نزول الفريقين أرض الملعب
18:23 GMT 28.05.2022
تشكيلة ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.
18:23 GMT 28.05.2022
تشكيلة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.
18:22 GMT 28.05.2022
تاريخ مواجهات النهائي:
أول لقاء جمع الفريقين في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1981، ووقتها فاز ليفربول بهدف دون مقابل.
كانت هذه أيضا هي المرة الوحيدة التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات.
المواجهة الثانية جاءت في نهائي نسخة 2018، حيث فاز الفريق الملكي على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتج باللقب الـ 13 في تاريخه.
18:21 GMT 28.05.2022
يسعى ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة، بينما يسعى خصمه ريال مدريد للحصول على النجمة الـ 14 في تاريخه.