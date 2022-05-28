بث مباشر... ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

تاريخ مواجهات النهائي:

أول لقاء جمع الفريقين في نهائي دوري الأبطال بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1981، ووقتها فاز ليفربول بهدف دون مقابل.

كانت هذه أيضا هي المرة الوحيدة التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات.

المواجهة الثانية جاءت في نهائي نسخة 2018، حيث فاز الفريق الملكي على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتج باللقب الـ 13 في تاريخه.