https://arabic.sputniknews.com/20220528/بعد-إعلانها-عن-مفاجأة-ابنة-فيروز-تكشف-عن-أحدث-ظهور-لوالدتها-1062799253.html

بعد إعلانها عن "مفاجأة"... ابنة فيروز تكشف عن أحدث ظهور لوالدتها

بعد إعلانها عن "مفاجأة"... ابنة فيروز تكشف عن أحدث ظهور لوالدتها

كشفت المخرجة ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية، فيروز، اليوم السبت، عن أحدث ظهور لوالدتها.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T10:04+0000

2022-05-28T10:04+0000

2022-05-28T10:04+0000

مجتمع

منوعات

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062799215_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_ebbba4f10e02b260ee00c86bd4b922b5.jpg

ونشرت الرحباني صورة لوالدتها فيروز عبر حسابها على "فيسبوك"، والتي التقطتها لها بواسطة هاتفها الذكي بتاريخ 22 مايو/ أيار الجاري.وتظهر فيروز (87 عاما) في الصورة الحديثة وهي تنظر إلى زهور حمراء ووردية اللون، وكتبت معها ابنتها: "شي زهرا حمرا وبس".وكانت ريما الرحباني أعلنت صباح اليوم السبت عن "مفاجأة" إلى كل متابعيها.وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية فيروز في شهر يونيو/ حزيران 2021، وكان ذلك بصحبة ابنتها، ريما الرحباني.وبدت فيروز في الصورة بصحة جيدة، على الرغم من التصريحات والأنباء المنتشرة عن سوء حالتها الصحية.وأرفقت ريما الرحباني الصورة بعبارة "سيلفي والماضي خلفي".يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حرص على زيارة فيروز في سبتمبر/ أيلول 2020، ضمن زيارته الرسمية إلى لبنان.وأشارت الرحباني إلى أنها وعائلتها تلقوا خبر زيارة ماكرون لفيروز "بكل حذر وترحيب"، بحسب تعبيرها.وأكدت في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الزيارة "لم تضف لوالدتها فيروز بقدر ما أضافت لشعبها وبقدر ما ردت الروح والكرامة لأهل لبنان"، مرجحة أن يكون هذا سبب شعورهم بالرعب من هذه الزيارة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وعن تفاصيل اللقاء والمواضيع التي تطرق لها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع فيروز، قالت ريما رحباني أن اللقاء كان جميلا وعفويا جدا، وشعرنا كأننا نجالس صديقا نعرفه وليس رئيس دولة.وفيما رفضت ابنة فيروز الإفصاح عن الأحاديث التي دارت بين ماكرون ووالدتها، لافتة إلى أنها "سبتقى داخل الصالون"، إلا أنها أكدت أنها احترمت كل ما صدر عن الرئيس الفرنسي بعد تلك الزيارة.

https://arabic.sputniknews.com/20211016/الإذاعة-الجزائرية-تخرج-عن-صمتها-بشأن-طردها-أحد-مديريها-بسبب-فيروز-1050449250.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, لبنان