https://arabic.sputniknews.com/20220528/بعد-قرار-البرلمان-العراقي-هل-اصطدم-مشروع-التطبيع-مع-إسرائيل-بعقبة-جديدة-1062804275.html
بعد قرار البرلمان العراقي… هل اصطدم مشروع التطبيع مع إسرائيل بعقبة جديدة
بعد قرار البرلمان العراقي… هل اصطدم مشروع التطبيع مع إسرائيل بعقبة جديدة
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، بيانا أدانت فيه قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإصدار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل، داعية الشعب العراقي إلى عدم... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:46+0000
2022-05-28T11:46+0000
2022-05-28T11:46+0000
راديو
هموم عراقية
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بعد قرار البرلمان العراقي… هل اصطدم مشروع التطبيع مع إسرائيل بعقبة جديدة
بعد قرار البرلمان العراقي… هل اصطدم مشروع التطبيع مع إسرائيل بعقبة جديدة
وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فرض فيه عقوبة الإعدام على كل من كان له اتصال بإسرائيل، ودعت رئاسة البرلمان نظرائها في الدول العربية والإسلامية إلى إصدار قرارات مماثلة.فهل أن هذا القرار سيؤدي إلى إجهاض جهود إسرائيل الرامية إلى توسع التطبيع مع الدول العربية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
بعد قرار البرلمان العراقي… هل اصطدم مشروع التطبيع مع إسرائيل بعقبة جديدة
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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، بيانا أدانت فيه قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإصدار قانون ضد التطبيع مع إسرائيل، داعية الشعب العراقي إلى عدم دعم هذا الموقف المتطرف.
وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فرض فيه عقوبة الإعدام على كل من كان له اتصال بإسرائيل، ودعت رئاسة البرلمان نظرائها في الدول العربية والإسلامية إلى إصدار قرارات مماثلة.
فهل أن هذا القرار سيؤدي إلى إجهاض جهود إسرائيل الرامية إلى توسع التطبيع مع الدول العربية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"العراق في حالة حرب مع إسرائيل منذ العام 1948 ولحد الآن، لم يقم علاقات معها أو يعترف بها، لكن هذا القرار فيه جنبة سياسية لها علاقة بالواقع العراقي وتجاذباته، فهناك قوى في العراق تريد أن تدفع باتجاه المواجهة مع إسرائيل، رغم عدم وجود تكافؤ بين الأطراف، إضافة إلى أن الوضع الإقليمي لا يسمح بالمواجهة، كما أنه ومن أجل التطبيع مع إسرائيل، على الأخيرة تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خصوصاً التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولتين، فالحرب بين العرب وإسرائيل ما زالت قائمة، والعراق من هذا المنطلق لا يستطيع إقامة علاقات مع إسرائيل".
وأضاف المجر، "هذا القرار جاء بدفع من التيار الصدري، كي يقطع الطريق على المزايدين بمواجهة إسرائيل، حيث يريد التيار القول إننا كعراقيين لن نهادن إسرائيل ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وأن يحصل بعدها سلام حقيقي، أي ليس هناك تطبيع بدون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وربما كانت إسرائيل تطمع بالتطبيع مع العراق، خصوصاً وأنه بات ضعيفا بعد احتلاله في العام 2003، لكن هناك مزاج شعبي يرفض التطبيع ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على أرضه وإقامة دولته، وهذه المسألة وافق عليها العراق في مؤتمر بيروت عام 2002، التي تتمثل بعودة إسرائيل إلى أراضيها التي أعترف بها المجتمع الدولي في تقسيم عام 1947".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق