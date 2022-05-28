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بغداد تجري مباحثات مع أنقرة لتسهيل دخول العراقيين إلى تركيا
بغداد تجري مباحثات مع أنقرة لتسهيل دخول العراقيين إلى تركيا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، عن إجراء مباحثات مع أنقرة لتسهيل دخول المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:43+0000
2022-05-28T07:43+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان الوزارة: "ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها وفد وزارة الخارجيَّة الزائر إلى سفارة جُمهوريَّة العراق في أنقرة، التقى وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ د.صالح حسين علي التميمي مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة للشؤون القنصليَّة والموارد البشريَّة ياووز سليم قيران، في مقر وزارة الخارجيَّة التركيَّة في أنقرة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وناقش الجانبان الصعوبات والمشاكل القنصليَّة التي تواجه الجاليَّة العراقيَّة وضرورة التعاون بين الجهات المعنيَّة في كلا البلدين لأجل تذليلها وإيجاد الطرق القانونيَّة لحلها"، بحسب الوكالة.وتابع: "كما وناقش الجانبان إمكانيَّة فتح قنصليَّة عامة في سامسون لخدمة أبناء الجاليَّة العراقيَّة الكريمة هناك، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات القنصليَّة للمواطنين، وتجنيبهم متاعب وكلف السفر".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/تركيا-تضبط-وتدمر-أسلحة-لـالعمال-الكردستاني-في-العراق-1062754073.html
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العالم العربي

بغداد تجري مباحثات مع أنقرة لتسهيل دخول العراقيين إلى تركيا

07:43 GMT 28.05.2022
© facebook/Basraالخارجية العراقية
الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© facebook/Basra
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، عن إجراء مباحثات مع أنقرة لتسهيل دخول المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها وفد وزارة الخارجيَّة الزائر إلى سفارة جُمهوريَّة العراق في أنقرة، التقى وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسيّ د.صالح حسين علي التميمي مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة للشؤون القنصليَّة والموارد البشريَّة ياووز سليم قيران، في مقر وزارة الخارجيَّة التركيَّة في أنقرة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف البيان: "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وناقش الجانبان الصعوبات والمشاكل القنصليَّة التي تواجه الجاليَّة العراقيَّة وضرورة التعاون بين الجهات المعنيَّة في كلا البلدين لأجل تذليلها وإيجاد الطرق القانونيَّة لحلها"، بحسب الوكالة.
وتابع: "كما وناقش الجانبان إمكانيَّة فتح قنصليَّة عامة في سامسون لخدمة أبناء الجاليَّة العراقيَّة الكريمة هناك، ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات القنصليَّة للمواطنين، وتجنيبهم متاعب وكلف السفر".
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