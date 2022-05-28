عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/بن-زايد-هناك-اتجاه-لدى-الشركات-الإماراتية-للاستثمار-في-الطاقة-في-تركيا-1062793862.html
بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا
بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: "إن أحد المجالات التي يركزون عليها أكثر من حيث التعاون مع تركيا هو الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:14+0000
2022-05-28T07:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104195/17/1041951732_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_957c4dfc45852d2efee9a5843db46be1.jpg
وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة.وأضاف بن زايد، أن "هناك اهتمام كبير من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام. تحدثنا عن بعض الأفكار، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.. وشركة (مصدر) الإماراتية لديها اهتمام بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص، أو مع الحكومة التركية".وأوضح أن الشركات الإماراتية تهتم أيضًا بمجلات أخرى مثل مختلف السلع والسكك الحديدية والسياحة في تركيا.كما أشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 82 % خلال العامين الأخيرين، وأن ذلك يعكس إرادة البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.وعن زيارة تشاووش أوغلو فلسطين وإسرائيل، أكد وزير خارجية الإمارات أن "هذه الزيارة تشجع العودة من جديد إلى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-والإمارات-تبدآن-مفاوضات-من-أجل-إبرام-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة-بين-البلدين-1061670557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104195/17/1041951732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ef0a9a22fdadb6f7c7eb0c66f0df3ed9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم

بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا

07:14 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الذهاب إلى بنك الصور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019
 وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، 26 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: "إن أحد المجالات التي يركزون عليها أكثر من حيث التعاون مع تركيا هو الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بما يخدم ويعزز المصالح المشتركة في السنوات المقبلة".
وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة.
وأضاف بن زايد، أن "هناك اهتمام كبير من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام. تحدثنا عن بعض الأفكار، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.. وشركة (مصدر) الإماراتية لديها اهتمام بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص، أو مع الحكومة التركية".
ولفت إلى أنه ناقش مع نظيره التركي قطاع الطاقة المتجددة والشمسية والكهربائية، مبينا أن شركة "مصدر" الإماراتية تتابع عن كثب فرص الاستثمار بمجال الطاقة في تركيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
27 أبريل, 13:18 GMT
وأوضح أن الشركات الإماراتية تهتم أيضًا بمجلات أخرى مثل مختلف السلع والسكك الحديدية والسياحة في تركيا.
كما أشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 82 % خلال العامين الأخيرين، وأن ذلك يعكس إرادة البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.
وعن زيارة تشاووش أوغلو فلسطين وإسرائيل، أكد وزير خارجية الإمارات أن "هذه الزيارة تشجع العودة من جديد إلى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала