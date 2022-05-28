https://arabic.sputniknews.com/20220528/بن-زايد-هناك-اتجاه-لدى-الشركات-الإماراتية-للاستثمار-في-الطاقة-في-تركيا-1062793862.html
بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا
بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: "إن أحد المجالات التي يركزون عليها أكثر من حيث التعاون مع تركيا هو الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:14+0000
2022-05-28T07:14+0000
2022-05-28T07:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة.وأضاف بن زايد، أن "هناك اهتمام كبير من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام. تحدثنا عن بعض الأفكار، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.. وشركة (مصدر) الإماراتية لديها اهتمام بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص، أو مع الحكومة التركية".وأوضح أن الشركات الإماراتية تهتم أيضًا بمجلات أخرى مثل مختلف السلع والسكك الحديدية والسياحة في تركيا.كما أشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 82 % خلال العامين الأخيرين، وأن ذلك يعكس إرادة البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.وعن زيارة تشاووش أوغلو فلسطين وإسرائيل، أكد وزير خارجية الإمارات أن "هذه الزيارة تشجع العودة من جديد إلى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/تركيا-والإمارات-تبدآن-مفاوضات-من-أجل-إبرام-اتفاقية-شراكة-اقتصادية-شاملة-بين-البلدين-1061670557.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم
بن زايد: هناك اتجاه لدى الشركات الإماراتية للاستثمار في الطاقة في تركيا
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قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد: "إن أحد المجالات التي يركزون عليها أكثر من حيث التعاون مع تركيا هو الطاقة المتجددة، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بما يخدم ويعزز المصالح المشتركة في السنوات المقبلة".
وحسب "الأناضول"
، جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بمدينة إسطنبول، أمس الجمعة.
وأضاف بن زايد، أن "هناك اهتمام كبير من الإمارات بمجال الطاقة بشكل عام. تحدثنا عن بعض الأفكار، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.. وشركة (مصدر) الإماراتية لديها اهتمام بالبحث عن فرص في تركيا، سواء على مستوى الشركات والقطاع الخاص، أو مع الحكومة التركية".
ولفت إلى أنه ناقش مع نظيره التركي قطاع الطاقة المتجددة والشمسية والكهربائية، مبينا أن شركة "مصدر" الإماراتية تتابع عن كثب فرص الاستثمار بمجال الطاقة في تركيا.
وأوضح أن الشركات الإماراتية تهتم أيضًا بمجلات أخرى مثل مختلف السلع والسكك الحديدية والسياحة في تركيا
.
كما أشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 82 % خلال العامين الأخيرين، وأن ذلك يعكس إرادة البلدين على تعزيز العلاقات بينهما.
وعن زيارة تشاووش أوغلو فلسطين وإسرائيل، أكد وزير خارجية الإمارات
أن "هذه الزيارة تشجع العودة من جديد إلى عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين".