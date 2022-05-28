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بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي
بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت قانونا فيدراليا بموجبه ألغي الحد الأقصى للسن المتعلق بإبرام العقد الأول للخدمة العسكرية في روسيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:58+0000
2022-05-28T09:58+0000
روسيا
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ونشر موقع بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا القانون الفيدرالي الجديد الذي ينص على جواز إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية من قبل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا والمواطنين الأجانب - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.وجاء في البيان أنه تم تعديل واعتماد هذا القانون نظرا لأهميته من ناحية استخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تتطلب متخصصين على درجة عالية من الاحتراف.وتابع البيان أن القانون سيساعد على جذب المتخصصين إلى الخدمة العسكرية بموجب العقد في التخصصات المطلوبة، وفي المقام الأول تلك المتعلقة بالمدنيين مثل الدعم الطبي والهندسة والصيانة والتشغيل والاتصالات.
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بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي

09:58 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالملازم أنستاسيا تيريشينا، رئيسة وحدة الاتصالات بوحدة الاتصال التابعة للقوات المجوقلة (القوات المحمولة جواً) أثناء الخدمة العسكرية
الملازم أنستاسيا تيريشينا، رئيسة وحدة الاتصالات بوحدة الاتصال التابعة للقوات المجوقلة (القوات المحمولة جواً) أثناء الخدمة العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت قانونا فيدراليا بموجبه ألغي الحد الأقصى للسن المتعلق بإبرام العقد الأول للخدمة العسكرية في روسيا.
ونشر موقع بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا القانون الفيدرالي الجديد الذي ينص على جواز إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية من قبل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا والمواطنين الأجانب - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.
وجاء في البيان أنه تم تعديل واعتماد هذا القانون نظرا لأهميته من ناحية استخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تتطلب متخصصين على درجة عالية من الاحتراف.
وتابع البيان أن القانون سيساعد على جذب المتخصصين إلى الخدمة العسكرية بموجب العقد في التخصصات المطلوبة، وفي المقام الأول تلك المتعلقة بالمدنيين مثل الدعم الطبي والهندسة والصيانة والتشغيل والاتصالات.
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