https://arabic.sputniknews.com/20220528/بوتين-يوقع-قانونا-يتعلق-بعقود-الخدمة-العسكرية-في-الجيش-الروسي--1062799031.html
بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي
بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت قانونا فيدراليا بموجبه ألغي الحد الأقصى للسن المتعلق بإبرام العقد الأول للخدمة العسكرية في روسيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:58+0000
2022-05-28T09:58+0000
2022-05-28T09:58+0000
روسيا
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ونشر موقع بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا القانون الفيدرالي الجديد الذي ينص على جواز إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية من قبل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا والمواطنين الأجانب - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.وجاء في البيان أنه تم تعديل واعتماد هذا القانون نظرا لأهميته من ناحية استخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تتطلب متخصصين على درجة عالية من الاحتراف.وتابع البيان أن القانون سيساعد على جذب المتخصصين إلى الخدمة العسكرية بموجب العقد في التخصصات المطلوبة، وفي المقام الأول تلك المتعلقة بالمدنيين مثل الدعم الطبي والهندسة والصيانة والتشغيل والاتصالات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوقع قانونا يتعلق بعقود الخدمة العسكرية في الجيش الروسي
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت قانونا فيدراليا بموجبه ألغي الحد الأقصى للسن المتعلق بإبرام العقد الأول للخدمة العسكرية في روسيا.
ونشر موقع بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية
في روسيا القانون الفيدرالي الجديد الذي ينص على جواز إبرام العقد الأول للخدمة العسكرية من قبل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا والمواطنين الأجانب - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا.
وجاء في البيان أنه تم تعديل واعتماد هذا القانون نظرا لأهميته من ناحية استخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تتطلب متخصصين على درجة عالية من الاحتراف.
وتابع البيان أن القانون سيساعد على جذب المتخصصين إلى الخدمة العسكرية بموجب العقد في التخصصات المطلوبة، وفي المقام الأول تلك المتعلقة بالمدنيين مثل الدعم الطبي والهندسة والصيانة والتشغيل والاتصالات.