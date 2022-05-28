https://arabic.sputniknews.com/20220528/بوريطة-التهديد-الإرهابي-في-أفريقيا-أصبح-أكثر-عدوانية--1062828607.html
بوريطة: التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح أكثر عدوانية
بوريطة: التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح أكثر عدوانية
وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التهديد الإرهابي في قارة إفريقيا بأنه أصبح "أكثر عدوانية"، في ظل ظهور جماعات جديدة تهدف إلى نشر الفوضى. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:13+0000
2022-05-28T20:13+0000
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أخبار المغرب اليوم
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم السبت، في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، التي انطلقت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، بحسب موقع "هسبريس".وقال وزير الخارجية المغربي أن "التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح أكثر عدوانية، مع ظهور جماعات جديدة تتكيف مع الاستجابات الوطنية والإقليمية، لنشر الفوضى واستهداف الاستقرار".واعتبر بوريطة أن منظومة الإرهاب تتطور لتصبح هناك صلة وصل مؤكدة بين الإرهاب والانفصال والجريمة.ورأى أن التطور الواضح للإرهاب في إفريقيا يأتي من خلال استغلال كافة المآسي التي تتحول إلى عوامل مغذية له مثل عدم الاستقرار وانعدام الأمن والهشاشة والانفصال.ودعا وزير الخارجية المغربي إلى استراتيجية على مستوى القارة لمواجهة الإرهاب.وأكد أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي، والعمل الثقافي والديني.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقارير-لمنظمات-مدنية-أكثر-من-3-ملايين-كلب-ضال-تمثل-معضلة-بالمغرب-1062797943.html
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أخبار المغرب اليوم
بوريطة: التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح أكثر عدوانية
20:13 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 20:29 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التهديد الإرهابي في قارة إفريقيا بأنه أصبح "أكثر عدوانية"، في ظل ظهور جماعات جديدة تهدف إلى نشر الفوضى.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها، اليوم السبت، في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، التي انطلقت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، بحسب موقع "هسبريس"
.
وقال وزير الخارجية المغربي أن "التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح أكثر عدوانية، مع ظهور جماعات جديدة تتكيف مع الاستجابات الوطنية والإقليمية، لنشر الفوضى واستهداف الاستقرار".
واعتبر بوريطة أن منظومة الإرهاب تتطور لتصبح هناك صلة وصل مؤكدة بين الإرهاب والانفصال والجريمة.
ورأى أن التطور الواضح للإرهاب في إفريقيا يأتي من خلال استغلال كافة المآسي التي تتحول إلى عوامل مغذية له مثل عدم الاستقرار وانعدام الأمن والهشاشة والانفصال.
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى استراتيجية على مستوى القارة لمواجهة الإرهاب.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال نهج شامل ومتكامل يقارب بين العمل الأمني والعمل الاقتصادي والاجتماعي، والعمل الثقافي والديني.