https://arabic.sputniknews.com/20220528/بولندا-نحتاج-إلى-مليارات-اليورو-لدعم-اللاجئين-الأوكرانيين-1062796485.html
بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
أعلن نائب وزير الشؤون الداخلية ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين في بولندا، بافيل شيفيرناكر، حاجة بلاده إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:07+0000
2022-05-28T09:07+0000
2022-05-28T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال وزير الشؤون الداخلية شيفيرناكر إنه "منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليوروهات وليس بالملايين".وأضاف شيفيرناكر قائلا: "كما ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان".وتابع قائلا: إن "مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية"، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%".وأعلن حرس الحدود البولندي عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
09:07 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الشؤون الداخلية ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين في بولندا، بافيل شيفيرناكر، حاجة بلاده إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين.
وقال وزير الشؤون الداخلية شيفيرناكر إنه "منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليوروهات وليس بالملايين".
وأضاف شيفيرناكر قائلا: "كما ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان".
وتابع قائلا: إن "مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية"، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%".
وأعلن حرس الحدود البولندي عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.