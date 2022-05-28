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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/بولندا-نحتاج-إلى-مليارات-اليورو-لدعم-اللاجئين-الأوكرانيين-1062796485.html
بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين
أعلن نائب وزير الشؤون الداخلية ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين في بولندا، بافيل شيفيرناكر، حاجة بلاده إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:07+0000
2022-05-28T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال وزير الشؤون الداخلية شيفيرناكر إنه "منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليوروهات وليس بالملايين".وأضاف شيفيرناكر قائلا: "كما ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان".وتابع قائلا: إن "مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية"، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%".وأعلن حرس الحدود البولندي عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

بولندا: نحتاج إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين

09:07 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 28.05.2022)
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الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن نائب وزير الشؤون الداخلية ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين في بولندا، بافيل شيفيرناكر، حاجة بلاده إلى مليارات اليوروهات لدعم اللاجئين الأوكرانيين.
وقال وزير الشؤون الداخلية شيفيرناكر إنه "منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليوروهات وليس بالملايين".
وأضاف شيفيرناكر قائلا: "كما ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان".
وتابع قائلا: إن "مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية"، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%".
وأعلن حرس الحدود البولندي عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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