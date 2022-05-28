https://arabic.sputniknews.com/20220528/بيغ-ياسمين-وتحدي-لعب-رياضة-كمال-الأجسام-1062803703.html
"بيغ ياسمين" وتحدي لعب رياضة كمال الأجسام
"بيغ ياسمين" وتحدي لعب رياضة كمال الأجسام
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع، مقاطع فيديو لامرأة مصرية أطلقوا عليها لقب "بيغ ياسمين" وهي تتحدث عن تجربتها ككابتن لتدريب كمال الأجسام وكيف... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:35+0000
2022-05-28T11:35+0000
2022-05-28T11:35+0000
راديو
صدى الحياة
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"بيغ ياسمين" وتحدي لعب رياضة كمال الأجسام
"بيغ ياسمين" وتحدي لعب رياضة كمال الأجسام
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" نظرة المجتمعات العربية لهذا النوع من الرياضات بالنسبة للمرأة، خاصة أن هذه الرياضة تغير شكل جسم المرأة كليا وتكسبه عضلات أقرب إلى عضلات الرجال؟ وما رأي الطب النفسي في ممارسة المرأة تحديدا لهذه الرياضية؟.وحول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية والتربوية المصري، الدكتور وليد هندي لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
"بيغ ياسمين" وتحدي لعب رياضة كمال الأجسام
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع، مقاطع فيديو لامرأة مصرية أطلقوا عليها لقب "بيغ ياسمين" وهي تتحدث عن تجربتها ككابتن لتدريب كمال الأجسام وكيف تظهر عضلاتها التي يسعى كثرة من الشباب الرجال الحصول عليها، وبعدها انقسم الرأي العام بين معجب بياسمين وبين منتقد لها.
نتناول في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" نظرة المجتمعات العربية لهذا النوع من الرياضات بالنسبة للمرأة، خاصة أن هذه الرياضة تغير شكل جسم المرأة كليا وتكسبه عضلات أقرب إلى عضلات الرجال؟ وما رأي الطب النفسي في ممارسة المرأة تحديدا لهذه الرياضية؟.
وحول هذا الموضوع، قال استشاري الصحة النفسية والتربوية المصري، الدكتور وليد هندي لـ "صدى الحياة":
"إنه مع تطوّر العصر ومساواة الرجل بالمرأة، أصبحت المرأة الآن تنافسه في عدة أمور، ومن بينها المساواة في الرياضة العنيفة، وكذلك ساهم تغير الصورة الجسمية لجسد المرأة تلك التي كانت سابقا، اليوم المرأة أصبحت تذهب لصالات الرياضة (الجيم) وتمتلك أدوات رياضية داخل البيت، وهذا دفعها إلى ممارسة رياضات عنيفة تتماشى مع طبيعة جسمها وأيضا لا ننسى كثرة التحرش والاعتداءات وأشكال التنمر المختلفة التي تتعرض لها المراة في المجتمع الحديث، دفعتها إلى تعلم رياضات الدفاع عن النفس".
التفاصيل في الملف الصوتي...