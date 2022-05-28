https://arabic.sputniknews.com/20220528/بيلاروسيا-تسجل-أكثر-من-ألف-محاولة-نزوح-من-دول-الجوار-هذا-العام-1062803179.html
بيلاروسيا تسجل أكثر من ألف محاولة نزوح من دول الجوار هذا العام
بيلاروسيا تسجل أكثر من ألف محاولة نزوح من دول الجوار هذا العام
قال النائب الأول لرئيس لجنة الحدود البيلاروسية، إيغور بوتكيفيتش، إن حرس الحدود البيلاروسي سجل أكثر من ألف محاولة نزوح لمهاجرين من البلدان المجاورة إلى أراضي... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:30+0000
2022-05-28T11:30+0000
2022-05-28T11:30+0000
العالم
بيلاروس
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وقال بوتكيفيتش في مقابلة: "نقوم برصد المحاولات الجارية لمواطنين أجانب إلى أراضينا، فقط منذ بداية العام الجاري تم تسجيل أكثر من 1100 حالة من هذا القبيل، لأكثر من 9000 شخص".وأضاف بوتكيفيتش: "منذ بداية العام اعتقلت سلطات الحدود 515 شخصا بينهم 105 من منتهكي حدود الدولة بتهمة انتهاك قانون حدود الدولة. تم اعتقال 434 شخصًا لخرقهم قانون الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية".وبحسب بوتكيفيتش، تمت مصادرة 29 قطعة سلاح وأكثر من 1700 قطعة ذخيرة من التداول غير القانوني".وتابع بوتكيفيتش: "وأثناء التنقل غير القانوني اعتقل حرس الحدود أشخاصا يحملون أسلحة كانوا يخططون لجرائم خطيرة في بيلاروسيا".يذكر أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكلت مجموعات من المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية تقدر بنحو ألفي مهاجر معظمهم من الأكراد، كانت تحاول العبور إلى بولندا، إلا أن الجنود البولنديين منعوا هذه المحاولات باستخدام وسائل ومعدات خاصة.وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز لإيواء المهاجرين بالقرب من نقطة تفتيش. وفيما بعد أعلن سفير العراق في روسيا وبيلاروس عودة أكثر من 2.7 ألف مهاجر إلى بلادهم على متن طائرات خصصت لإجلائهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤولة-بولندية-لم-تعد-هناك-مخيمات-للمهاجرين-على-خط-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1053222381.html
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العالم, بيلاروس
بيلاروسيا تسجل أكثر من ألف محاولة نزوح من دول الجوار هذا العام
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قال النائب الأول لرئيس لجنة الحدود البيلاروسية، إيغور بوتكيفيتش، إن حرس الحدود البيلاروسي سجل أكثر من ألف محاولة نزوح لمهاجرين من البلدان المجاورة إلى أراضي بيلاروسيا.
وقال بوتكيفيتش في مقابلة: "نقوم برصد المحاولات الجارية لمواطنين أجانب إلى أراضينا، فقط منذ بداية العام الجاري تم تسجيل أكثر من 1100 حالة من هذا القبيل، لأكثر من 9000 شخص".
وأضاف بوتكيفيتش: "منذ بداية العام اعتقلت سلطات الحدود 515 شخصا بينهم 105 من منتهكي حدود الدولة
بتهمة انتهاك قانون حدود الدولة. تم اعتقال 434 شخصًا لخرقهم قانون الوضع القانوني للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية".
وبحسب بوتكيفيتش، تمت مصادرة 29 قطعة سلاح وأكثر من 1700 قطعة ذخيرة من التداول غير القانوني".
وتابع بوتكيفيتش: "وأثناء التنقل غير القانوني اعتقل حرس الحدود أشخاصا يحملون أسلحة كانوا يخططون لجرائم خطيرة في بيلاروسيا".
يذكر أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تشكلت مجموعات من المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية تقدر بنحو ألفي مهاجر معظمهم من الأكراد، كانت تحاول العبور إلى بولندا، إلا أن الجنود البولنديين منعوا هذه المحاولات باستخدام وسائل ومعدات خاصة.
وقامت السلطات البيلاروسية بإعداد مركز لإيواء المهاجرين
بالقرب من نقطة تفتيش. وفيما بعد أعلن سفير العراق في روسيا وبيلاروس عودة أكثر من 2.7 ألف مهاجر إلى بلادهم على متن طائرات خصصت لإجلائهم.
24 نوفمبر 2021, 12:43 GMT