https://arabic.sputniknews.com/20220528/ترامب-هجمات-بايدن-المثيرة-للانقسام-والخطيرة-على-لوبي-السلاح-ليس-لها-مكان-في-السياسة-1062790609.html
ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة
ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة
ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T01:12+0000
2022-05-28T01:12+0000
2022-05-28T01:12+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060834071_0:96:2048:1247_1920x0_80_0_0_2298f32769cd420e5a1720ef733a58aa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق (NRA): "عندما ألقى جو بايدن باللوم على لوبي السلاح، كان يتحدث عن أمريكيين مثلك، وإلى جانب عدد لا يحصى من الديمقراطيين الآخرين هذا الأسبوع، كان يشير بشكل مخجل إلى أن الجمهوريين بخير إلى حد ما مع السماح بحدوث إطلاق النار في المدارس".وأضاف: "إنهم ليسوا على ما يرام مع ذلك. هذا الخطاب مثير للانقسام وخطير للغاية والأهم من ذلك أنه خطأ لا مكان له في سياستنا"وقدم ترامب العديد من المقترحات لتعزيز الأمن في المدارس في الولايات المتحدة من أجل ردع عمليات إطلاق النار الجماعية المحتملة.وقال ترامب إن كل مدرسة في الولايات المتحدة تحتاج إلى نقطة دخول واحدة فقط ويجب أن يكون للمرافق المدرسية سياج خارجي قوي وأجهزة الكشف عن المعادن واستخدام التكنولوجيا الجديدة للتأكد من أنه لا يمكن لأي فرد غير مصرح له دخول المدرسة بسلاح.وقال ترامب أيضا إن كل مدرسة في الولايات المتحدة يجب أن يكون لها ضابط شرطة أو ضابط مسلح في الخدمة في جميع الأوقات.وأضاف ترامب أن كل إدارة شرطة في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدريب صارم على بروتوكولات إطلاق النار النشطة حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تحديد الأهداف والقضاء عليها على الفور لأن استجابة الشرطة في إطلاق النار في أوفالدي استغرقت وقتا طويلا جدا.ويوم الثلاثاء، أطلق المسلح سلفادور راموس البالغ من العمرة 18 عاما النار وقتل 21 شخصا في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، من بينهم 19 طفلا، على مدار حوالي ساعة قبل أن يقتله ضباط إنفاذ القانون المستجيبون.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/ترامب-أمريكا-أنفقت-تريليونات-الدولارات-في-العراق-وأفغانستان-مقابل-لا-شيء--1062790317.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060834071_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_b7b9a8c01a5094d8f0f4e42295ffcfa2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة
تابعنا عبر
ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق (NRA): "عندما ألقى جو بايدن باللوم على لوبي السلاح، كان يتحدث عن أمريكيين مثلك، وإلى جانب عدد لا يحصى من الديمقراطيين الآخرين هذا الأسبوع، كان يشير بشكل مخجل إلى أن الجمهوريين بخير إلى حد ما مع السماح بحدوث إطلاق النار في المدارس".
وأضاف: "إنهم ليسوا على ما يرام مع ذلك. هذا الخطاب مثير للانقسام وخطير للغاية والأهم من ذلك أنه خطأ لا مكان له في سياستنا"
وقدم ترامب العديد من المقترحات لتعزيز الأمن في المدارس في الولايات المتحدة من أجل ردع عمليات إطلاق النار الجماعية المحتملة.
وقال ترامب إن كل مدرسة في الولايات المتحدة تحتاج إلى نقطة دخول واحدة فقط ويجب أن يكون للمرافق المدرسية سياج خارجي قوي وأجهزة الكشف عن المعادن واستخدام التكنولوجيا الجديدة للتأكد من أنه لا يمكن لأي فرد غير مصرح له دخول المدرسة بسلاح.
وقال ترامب أيضا إن كل مدرسة في الولايات المتحدة يجب أن يكون لها ضابط شرطة أو ضابط مسلح في الخدمة في جميع الأوقات.
وأضاف ترامب أن كل إدارة شرطة في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدريب صارم على بروتوكولات إطلاق النار النشطة حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تحديد الأهداف والقضاء عليها على الفور لأن استجابة الشرطة في إطلاق النار في أوفالدي استغرقت وقتا طويلا جدا.
ويوم الثلاثاء، أطلق المسلح سلفادور راموس البالغ من العمرة 18 عاما النار وقتل 21 شخصا
في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، من بينهم 19 طفلا، على مدار حوالي ساعة قبل أن يقتله ضباط إنفاذ القانون المستجيبون.