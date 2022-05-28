https://arabic.sputniknews.com/20220528/ترامب-هجمات-بايدن-المثيرة-للانقسام-والخطيرة-على-لوبي-السلاح-ليس-لها-مكان-في-السياسة-1062790609.html

ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة

ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة

ترامب: هجمات بايدن "المثيرة للانقسام والخطيرة" على لوبي السلاح ليس لها مكان في السياسة 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T01:12+0000

2022-05-28T01:12+0000

2022-05-28T01:12+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للبنادق (NRA): "عندما ألقى جو بايدن باللوم على لوبي السلاح، كان يتحدث عن أمريكيين مثلك، وإلى جانب عدد لا يحصى من الديمقراطيين الآخرين هذا الأسبوع، كان يشير بشكل مخجل إلى أن الجمهوريين بخير إلى حد ما مع السماح بحدوث إطلاق النار في المدارس".وأضاف: "إنهم ليسوا على ما يرام مع ذلك. هذا الخطاب مثير للانقسام وخطير للغاية والأهم من ذلك أنه خطأ لا مكان له في سياستنا"وقدم ترامب العديد من المقترحات لتعزيز الأمن في المدارس في الولايات المتحدة من أجل ردع عمليات إطلاق النار الجماعية المحتملة.وقال ترامب إن كل مدرسة في الولايات المتحدة تحتاج إلى نقطة دخول واحدة فقط ويجب أن يكون للمرافق المدرسية سياج خارجي قوي وأجهزة الكشف عن المعادن واستخدام التكنولوجيا الجديدة للتأكد من أنه لا يمكن لأي فرد غير مصرح له دخول المدرسة بسلاح.وقال ترامب أيضا إن كل مدرسة في الولايات المتحدة يجب أن يكون لها ضابط شرطة أو ضابط مسلح في الخدمة في جميع الأوقات.وأضاف ترامب أن كل إدارة شرطة في الولايات المتحدة تحتاج إلى تدريب صارم على بروتوكولات إطلاق النار النشطة حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون من تحديد الأهداف والقضاء عليها على الفور لأن استجابة الشرطة في إطلاق النار في أوفالدي استغرقت وقتا طويلا جدا.ويوم الثلاثاء، أطلق المسلح سلفادور راموس البالغ من العمرة 18 عاما النار وقتل 21 شخصا في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، من بينهم 19 طفلا، على مدار حوالي ساعة قبل أن يقتله ضباط إنفاذ القانون المستجيبون.

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية