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تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023
تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023
قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، إن تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:54+0000
2022-05-28T15:54+0000
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أخبار تركيا اليوم
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ونقلت صحيفة "ستار" عن أوقطاي قوله "أود أن أبلغ جميع مواطنينا في تركيا بالخبر السار، بأنهم سيحرقون الغاز المنتج في البحر الأسود في مطابخهم في الربع الأول من عام 2023".وكشفت صحيفة "الصباح" التركية ، في وقت سابق، أن تركيا تخطط لاستثمار نحو عشرة مليارات دولار لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.وذكرت صحيفة أن "هناك حافزا كبيرا لإنتاج غاز البحر الأسود، فهناك نحو 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي حددها أسطول التنقيب الوطني التركي وستكون متاحة للجمهور في عام 2023".وبحسب الصحيفة، تقوم تركيا بتوسيع أسطول التنقيب الخاص بها وفي الوقت ذاته تواصل عمليات التنقيب للحصول على 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.وأضافت الصحيفة أنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أُدرج حقل زونغولداك ساكاريا للغاز الطبيعي ضمن نطاق مساعدات الدولة للمشروع".وذكرت الصحيفة أن "استثمارات بقيمة 145 مليار ليرة تركية (نحو 10 مليارات دولار) ستوجه لاستخراج واستخدام 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/نائب-رئيس-العدالة-والتنمية-تركيا-تملك-احتياطيات-كبيرة-من-الغاز-في-البحر-الأسود-1061957882.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023

15:54 GMT 28.05.2022
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، إن تركيا تخطط لاستهلاك الغاز المنتج في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023.
ونقلت صحيفة "ستار" عن أوقطاي قوله "أود أن أبلغ جميع مواطنينا في تركيا بالخبر السار، بأنهم سيحرقون الغاز المنتج في البحر الأسود في مطابخهم في الربع الأول من عام 2023".
وكشفت صحيفة "الصباح" التركية ، في وقت سابق، أن تركيا تخطط لاستثمار نحو عشرة مليارات دولار لاستخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود.
وذكرت صحيفة أن "هناك حافزا كبيرا لإنتاج غاز البحر الأسود، فهناك نحو 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي حددها أسطول التنقيب الوطني التركي وستكون متاحة للجمهور في عام 2023".
وبحسب الصحيفة، تقوم تركيا بتوسيع أسطول التنقيب الخاص بها وفي الوقت ذاته تواصل عمليات التنقيب للحصول على 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأضافت الصحيفة أنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أُدرج حقل زونغولداك ساكاريا للغاز الطبيعي ضمن نطاق مساعدات الدولة للمشروع".
وذكرت الصحيفة أن "استثمارات بقيمة 145 مليار ليرة تركية (نحو 10 مليارات دولار) ستوجه لاستخراج واستخدام 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود".
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