كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وقال ستريموسوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع قام الأمريكيون تحت ستار مساعدة أوكرانيا بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود".



وأضاف ستريموسوف قائلا: "من بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي عند مخرج مصب نهر دنيبر مقابل البحر الأسود ومدينة أوتشاكوف، منطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون".

وأكد أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأمريكيين، معتبرا أن سير العملية الروسية الخاصة سيضع حدا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود.