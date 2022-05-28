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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062791771.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T05:56+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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القوات المسحلة الروسية تقيس مستوى الإشعاع النووي في محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:56 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 06:15 GMT 28.05.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:49 GMT 28.05.2022
مسؤول في خيرسون: واشنطن بنت قواعد عسكرية مطلة على البحر الأسود بغطاء أوكراني
كشف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، عن قيام الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع قام الأمريكيون تحت ستار مساعدة أوكرانيا بإنشاء وتحديث مراكز وقواعد بحرية على الساحل الأوكراني للبحر الأسود".
وأضاف ستريموسوف قائلا: "من بينها القاعدة الموجودة في جزيرة بيرفومايسكي عند مخرج مصب نهر دنيبر مقابل البحر الأسود ومدينة أوتشاكوف، منطقة نيكولاييف، حيث لا يزال النازيون الأوكرانيون يقصفون منطقة خيرسون".
وأكد أن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط، حيث تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأمريكيين، معتبرا أن سير العملية الروسية الخاصة سيضع حدا لمحاولات الولايات المتحدة لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود.
06:22 GMT 28.05.2022
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
دراسة بريطانية توضح سبب الأداء القوي للروبل
06:21 GMT
06:14 GMT 28.05.2022
حمام سباحة لمعسكر أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
حمامات السباحة في المملكة المتحدة مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
04:04 GMT
06:13 GMT 28.05.2022
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، أنه تم إغلاق حدود منطقة خيرسون المتاخمة للمناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة كييف لأسباب أمنية.
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