https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقارير-سامسونغ-تقلص-إنتاج-هواتفها-لعام-2022-1062801166.html
تقارير: "سامسونغ" تقلص إنتاج هواتفها لعام 2022
تقارير: "سامسونغ" تقلص إنتاج هواتفها لعام 2022
ذكرت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على تقليص عدد الهواتف التي تخطط لإنتاجها في العام الحالي 2022. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:45+0000
2022-05-28T10:45+0000
2022-05-28T10:45+0000
شركة سامسونج
مجتمع
منوعات
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وتنوي "سامسونغ" خفض إنتاج هواتفها من 310 مليون إلى 280 مليون هاتف، وفقا لموقع "سام موبايل"، الذي استشهد بالمنفذ الكوري "Maeil Business News".وأضاف التقرير أنه لا يزال هذا عددا كبيرا جدا من الهواتف (280 مليون) من حيث القيمة المطلقة، ولكنه يمثّل انخفاضا حادا نسبيا عن الهدف الأصلي لشركة "سامسونغ"، وكذلك عن العدد الذي أنتجته وكذلك شركائها في العام الماضي.ولا تعد "سامسونغ" هي الشركة الوحيدة التي خفّصت إنتاجها للعام الحالي، إذ أشارت تقارير إلى أن منافستها الأمريكية "آبل" اتخذت خطوة مماثلة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهي تخفيض إنتاجها من الهواتف الذكية لعام 2022 أيضا، ويقال أنها خفضت إنتاج هاتف "آيفون إس إي" بنسبة 20 بالمئة.ويتوقع موقع "ذا فيرج" أن فترة الانكماش الاقتصادي التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، قد تدفع العديد من الناس لعدم شراء هاتف ذكي على الإطلاق، بل ومن المحتمل أن يكون أولئك الذين لديهم هواتف متطورة أفضل حالا في الاحتفاظ بها لمدة عام أو عامين إضافيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/سامسونغ-تسمح-بطباعة-وجهك-على-ثلاجثتها-مقابل-500-دولار-1062447831.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, مجتمع, منوعات
تقارير: "سامسونغ" تقلص إنتاج هواتفها لعام 2022
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ذكرت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تعمل على تقليص عدد الهواتف التي تخطط لإنتاجها في العام الحالي 2022.
وتنوي "سامسونغ" خفض إنتاج هواتفها من 310 مليون إلى 280 مليون هاتف، وفقا لموقع "سام موبايل"
، الذي استشهد بالمنفذ الكوري "Maeil Business News".
وأضاف التقرير أنه لا يزال هذا عددا كبيرا جدا من الهواتف (280 مليون) من حيث القيمة المطلقة، ولكنه يمثّل انخفاضا حادا نسبيا عن الهدف الأصلي لشركة "سامسونغ"، وكذلك عن العدد الذي أنتجته وكذلك شركائها في العام الماضي.
ولا تعد "سامسونغ" هي الشركة الوحيدة التي خفّصت إنتاجها للعام الحالي، إذ أشارت تقارير إلى أن منافستها الأمريكية "آبل" اتخذت خطوة مماثلة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهي تخفيض إنتاجها من الهواتف الذكية لعام 2022 أيضا، ويقال أنها خفضت إنتاج هاتف "آيفون إس إي" بنسبة 20 بالمئة.
ويتوقع موقع "ذا فيرج" أن فترة الانكماش الاقتصادي التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، قد تدفع العديد من الناس لعدم شراء هاتف ذكي على الإطلاق، بل ومن المحتمل أن يكون أولئك الذين لديهم هواتف متطورة أفضل حالا في الاحتفاظ بها لمدة عام أو عامين إضافيين.