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https://arabic.sputniknews.com/20220528/تقرير-وفد-سوداني-زار-إسرائيل-لبحث-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-1062821718.html
تقرير: وفد سوداني زار إسرائيل لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية
تقرير: وفد سوداني زار إسرائيل لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية
قال تقرير فرنسي إن وفدا سودانيا زار إسرائيل مؤخرا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتم إدارة الزيارة من خلال الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وليس وزارة... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:00+0000
2022-05-28T17:00+0000
إسرائيل
أخبار السودان اليوم
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التقرير الذي أعادت نشره صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نشره موقع Intelligence Online الفرنسي في وقت سابق من اليوم السبت.وقال الموقع إن زيارة الوفد السوداني جاءت لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد رافقه مسؤولون في الموساد زاروا الخرطوم مؤخرا.ومطلع أبريل/نيسان الماضي، زار وفد أمني إسرائيلي سرا، العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق ما أفدت به وقتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقالت القناة وقالت القناة: "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان".وأضافت: "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".وفي أكتوبر 2020، أعلنت إسرائيل والسودان، بوساطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/-وفد-أمني-إسرائيلي-يزور-السودان-سرا-ويلتقى-بقادة-عسكريين-1060750408.html
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إسرائيل, أخبار السودان اليوم

تقرير: وفد سوداني زار إسرائيل لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية

17:00 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال تقرير فرنسي إن وفدا سودانيا زار إسرائيل مؤخرا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتم إدارة الزيارة من خلال الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة.
التقرير الذي أعادت نشره صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نشره موقع Intelligence Online الفرنسي في وقت سابق من اليوم السبت.
وقال الموقع إن زيارة الوفد السوداني جاءت لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد رافقه مسؤولون في الموساد زاروا الخرطوم مؤخرا.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، زار وفد أمني إسرائيلي سرا، العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق ما أفدت به وقتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
وفد أمني إسرائيلي يزور السودان سرا ويلتقي بقادة عسكريين
1 أبريل, 18:22 GMT
وقالت القناة وقالت القناة: "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان".
وأضافت: "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".
وفي أكتوبر 2020، أعلنت إسرائيل والسودان، بوساطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين البلدين.
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