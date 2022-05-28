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https://arabic.sputniknews.com/20220528/تونس-تسعى-لضم-مائدة-يوغرطة-إلى-التراث-العالمي-لليونسكو-1062801896.html
تونس تسعى لضم "مائدة يوغرطة" إلى التراث العالمي لليونسكو
تونس تسعى لضم "مائدة يوغرطة" إلى التراث العالمي لليونسكو
تسعى الحكومة التونسية إلى ضم "مائدة يوغرطة"، شمال غربي تونس بولاية الكاف، إلى التراث العالمي لليونسكو. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:58+0000
2022-05-28T10:58+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت إذاعة "موزاييك" عن وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، قوله إن بلاده ستعمل من خلال التعاون بين وزارتي السياحة والثقافة والجهات والهياكل المعنية، على إدراج مائدة يوغرطة ضمن التراث العالمي لليونسكو.جاء ذلك خلال زيارة بلحسين، أمس الجمعة، لمنطقة قلعة سنان من ولاية الكاف، والتي شدد خلالها على أن مائدة يوغرطة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية تؤهلها لتكون ضمن قائمة اليونسكو لكن يتعين على تونس إعداد ملف متكامل.ومن المنتظر أن المعلم التاريخي مائدة يوغرطة سيشهد تنظيم تظاهرة ثقافية وسياحية بعنوان "موسيقى من مائدة يوغرطة" في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول 2022 بالشراكة مع مهرجانات أجنبية مختصة في الموسيقى الإلكترونية وموسيقى العالم.في السياق ذاته، أعلن الوزير التونسي أنه سيتم إدراج بلدية قلعة سنان ضمن البلديات السياحية بعد استكمالها للملف الفني، ما يجعلها تنتفع بمزايا صندوق حماية المناطق السياحية على أن تسرع البلدية في إعداد وتقديم الملف الفني الخاص بالتصنيف في أقرب وقت.واختتم بلحسين تصريحاته بالتأكيد على توجه وزارة السياحة التونسية، في المرحلة المقبلة، نحو تشجيع المبادرات الهادفة إلى تحويل كافة ولايات ومناطق الجمهورية لوجهات سياحية دائمة على مدار السنة.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس تسعى لضم "مائدة يوغرطة" إلى التراث العالمي لليونسكو

10:58 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Jacques Brinonاليونسكو
اليونسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Jacques Brinon
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تسعى الحكومة التونسية إلى ضم "مائدة يوغرطة"، شمال غربي تونس بولاية الكاف، إلى التراث العالمي لليونسكو.
ونقلت إذاعة "موزاييك" عن وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، قوله إن بلاده ستعمل من خلال التعاون بين وزارتي السياحة والثقافة والجهات والهياكل المعنية، على إدراج مائدة يوغرطة ضمن التراث العالمي لليونسكو.
جاء ذلك خلال زيارة بلحسين، أمس الجمعة، لمنطقة قلعة سنان من ولاية الكاف، والتي شدد خلالها على أن مائدة يوغرطة تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية تؤهلها لتكون ضمن قائمة اليونسكو لكن يتعين على تونس إعداد ملف متكامل.
ومن المنتظر أن المعلم التاريخي مائدة يوغرطة سيشهد تنظيم تظاهرة ثقافية وسياحية بعنوان "موسيقى من مائدة يوغرطة" في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر/ أيلول 2022 بالشراكة مع مهرجانات أجنبية مختصة في الموسيقى الإلكترونية وموسيقى العالم.
في السياق ذاته، أعلن الوزير التونسي أنه سيتم إدراج بلدية قلعة سنان ضمن البلديات السياحية بعد استكمالها للملف الفني، ما يجعلها تنتفع بمزايا صندوق حماية المناطق السياحية على أن تسرع البلدية في إعداد وتقديم الملف الفني الخاص بالتصنيف في أقرب وقت.
واختتم بلحسين تصريحاته بالتأكيد على توجه وزارة السياحة التونسية، في المرحلة المقبلة، نحو تشجيع المبادرات الهادفة إلى تحويل كافة ولايات ومناطق الجمهورية لوجهات سياحية دائمة على مدار السنة.
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