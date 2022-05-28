https://arabic.sputniknews.com/20220528/جنرال-روسي-يحث-على-عدم-التدخل-بعمليات-الجيش-في-أوكرانيا-وعدم-تسريعها-للوصول-إلى-الأهداف-المطلوبة--1062794414.html

جنرال روسي يحث على عدم التدخل بعمليات الجيش في أوكرانيا وعدم تسريعها للوصول إلى الأهداف المطلوبة

جنرال روسي يحث على عدم التدخل بعمليات الجيش في أوكرانيا وعدم تسريعها للوصول إلى الأهداف المطلوبة

حث نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية، الجنرال فلاديمير شامانوف، على عدم التدخل بالعملية العسكرية الروسية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T07:51+0000

2022-05-28T07:51+0000

2022-05-28T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال الجنرال شامانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قد يستغرق تجريد أوكرانيا من السلاح من 5 إلى 10 سنوات، ولا يسمح لأحد التدخل بعمليات الجيش وتسريع مهمته الخاصة هناك".وتابع قائلا: "اليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل والأموال المتاحة تسمح بذلك وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع في المستقبل المنظور".وأضاف شامانوف قائلا: "يجب أن يُسمح للجيش بحل المشاكل دون تدخل من أي أحد، لتنظيم الحياة في المناطق المحررة وتقديم المساعدة للسلطات في دونباس لاستعادة السيطرة وتثبيت الحكم وخلق الظروف المناسبة للسكان هناك".وخلص شامانوف قائلا: "هناك ممارسة عالمية كلما طالت مدة هذا النوع من العمليات وزادت أهمية تأثيرها على الحالة المزاجية في المجتمع، فجيشنا يدرك حقًا أنه كلما طالت المدة زادت صعوبة الأمر بالنسبة لنا لمقاومة الغرب الجماعي".وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.

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