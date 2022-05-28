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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/جنرال-روسي-يحث-على-عدم-التدخل-بعمليات-الجيش-في-أوكرانيا-وعدم-تسريعها-للوصول-إلى-الأهداف-المطلوبة--1062794414.html
جنرال روسي يحث على عدم التدخل بعمليات الجيش في أوكرانيا وعدم تسريعها للوصول إلى الأهداف المطلوبة
جنرال روسي يحث على عدم التدخل بعمليات الجيش في أوكرانيا وعدم تسريعها للوصول إلى الأهداف المطلوبة
حث نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية، الجنرال فلاديمير شامانوف، على عدم التدخل بالعملية العسكرية الروسية... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:51+0000
2022-05-28T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الجنرال شامانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قد يستغرق تجريد أوكرانيا من السلاح من 5 إلى 10 سنوات، ولا يسمح لأحد التدخل بعمليات الجيش وتسريع مهمته الخاصة هناك".وتابع قائلا: "اليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل والأموال المتاحة تسمح بذلك وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع في المستقبل المنظور".وأضاف شامانوف قائلا: "يجب أن يُسمح للجيش بحل المشاكل دون تدخل من أي أحد، لتنظيم الحياة في المناطق المحررة وتقديم المساعدة للسلطات في دونباس لاستعادة السيطرة وتثبيت الحكم وخلق الظروف المناسبة للسكان هناك".وخلص شامانوف قائلا: "هناك ممارسة عالمية كلما طالت مدة هذا النوع من العمليات وزادت أهمية تأثيرها على الحالة المزاجية في المجتمع، فجيشنا يدرك حقًا أنه كلما طالت المدة زادت صعوبة الأمر بالنسبة لنا لمقاومة الغرب الجماعي".وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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جنرال روسي يحث على عدم التدخل بعمليات الجيش في أوكرانيا وعدم تسريعها للوصول إلى الأهداف المطلوبة

07:51 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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حث نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية، الجنرال فلاديمير شامانوف، على عدم التدخل بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال الجنرال شامانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "قد يستغرق تجريد أوكرانيا من السلاح من 5 إلى 10 سنوات، ولا يسمح لأحد التدخل بعمليات الجيش وتسريع مهمته الخاصة هناك".
وتابع قائلا: "اليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل والأموال المتاحة تسمح بذلك وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع في المستقبل المنظور".
وأضاف شامانوف قائلا: "يجب أن يُسمح للجيش بحل المشاكل دون تدخل من أي أحد، لتنظيم الحياة في المناطق المحررة وتقديم المساعدة للسلطات في دونباس لاستعادة السيطرة وتثبيت الحكم وخلق الظروف المناسبة للسكان هناك".
وخلص شامانوف قائلا: "هناك ممارسة عالمية كلما طالت مدة هذا النوع من العمليات وزادت أهمية تأثيرها على الحالة المزاجية في المجتمع، فجيشنا يدرك حقًا أنه كلما طالت المدة زادت صعوبة الأمر بالنسبة لنا لمقاومة الغرب الجماعي".
وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:02 GMT
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