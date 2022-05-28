https://arabic.sputniknews.com/20220528/جونسون-يؤكد-دعم-بلاده-لأوكرانيا-على-المدى-الطويل--1062822546.html
جونسون يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل
جونسون يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، مجددا، أن المملكة المتحدة ستسمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:40+0000
2022-05-28T17:40+0000
2022-05-28T17:40+0000
العالم
المملكة المتحدة
أخبار أوكرانيا
بوريس جونسون
فلاديمير زيلينسكي
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جاء ذلك عبر منشور كتبه جونسون على فيسبوك، قال من خلاله: "لقد أخبرت الرئيس زيلينسكي هذا الصباح أننا نقف مع أوكرانيا على المدى الطويل".وأضاف رئيس الوزراء "سنستمر في توفير المعدات لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن بلادها"، مؤكدا على أن المملكة تعمل بشكل مكثف "لإيجاد طرق لاستئناف صادرات الحبوب وتجنب أزمة غذاء عالمية".وكان جونسون قد حث أمس الجمعة، على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي يمكن أن تضرب أهدافا من أماكن بعيدة، بحسب صحيفة "bloomberg" الأمريكية.هذا وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق من يوم أمس، إلى أن رئيس الوزارء البريطاني اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل تحالف، مجتمع أوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد يمكن أن يشمل أيضا بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتركيا لاحقًا.ليأتي رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لاحقا، واصفا مقترح جونسون عن التحالف مع كييف ضد روسيا، بأنه تقويض لموقف الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/جونسون-يحث-على-دعم-أوكرانيا-بالمزيد-من-الصواريخ--1062760525.html
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف-تحالف-جونسون-مع-كييف-ضد-روسيا-يقوض-موقف-الاتحاد-الأوروبي-1062768807.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, المملكة المتحدة, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, فلاديمير زيلينسكي
جونسون يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا على المدى الطويل
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، مجددا، أن المملكة المتحدة ستسمر في دعم أوكرانيا على المدى الطويل.
جاء ذلك عبر منشور كتبه جونسون على فيسبوك
، قال من خلاله: "لقد أخبرت الرئيس زيلينسكي هذا الصباح أننا نقف مع أوكرانيا على المدى الطويل".
وأضاف رئيس الوزراء "سنستمر في توفير المعدات لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في الدفاع عن بلادها"، مؤكدا على أن المملكة تعمل بشكل مكثف "لإيجاد طرق لاستئناف صادرات الحبوب وتجنب أزمة غذاء عالمية".
وكان جونسون قد حث أمس الجمعة، على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي يمكن أن تضرب أهدافا من أماكن بعيدة، بحسب صحيفة "bloomberg"
الأمريكية.
هذا وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق من يوم أمس، إلى أن رئيس الوزارء البريطاني اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تشكيل تحالف، مجتمع أوروبي ضد روسيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد يمكن أن يشمل أيضا بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وتركيا لاحقًا.
ليأتي رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لاحقا،
واصفا مقترح جونسون عن التحالف مع كييف ضد روسيا، بأنه تقويض لموقف الاتحاد الأوروبي.