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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220528/حرس-الحدود-الأوكرانية-يمنع-الرئيس-السابق-من-مغادرة-البلاد-1062793763.html
حرس الحدود الأوكرانية يمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد
حرس الحدود الأوكرانية يمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد
كان من المفترض أن يشارك الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو في عدد من الأحداث الدولية، لكن حرس الحدود الأوكراني لم يسمح له بالخروج. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:12+0000
2022-05-28T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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قالت إيرينا جيراشينكو، نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي: "أعلن التضامن الأوروبي عن الرحلات الخارجية لزعيم الحزب بترو بوروشينكو، الذي هو جزء من الوفد الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، كما تمت دعوته للتحدث في قمة حزب الشعب الأوروبي، هذه رحلات عمل برلمانية رسمية، ورئيس البرلمان الأوكراني لديه كل الدعوات وجميع الأوامر ذات الصلة.وفقا لها، "لم يسمح لبوروشينكو بعبور الحدود الليلة دون تفسير".في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل أوكرانية تفيد بأن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية رافا.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/المحكمة-تفرج-عن-بوروشينكو-وتجرده-من-جوازات-سفره-احتياطا-1056696629.html
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العالم

حرس الحدود الأوكرانية يمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد

07:12 GMT 28.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022
الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كييف، أوكرانيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik
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كان من المفترض أن يشارك الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو في عدد من الأحداث الدولية، لكن حرس الحدود الأوكراني لم يسمح له بالخروج.
قالت إيرينا جيراشينكو، نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي: "أعلن التضامن الأوروبي عن الرحلات الخارجية لزعيم الحزب بترو بوروشينكو، الذي هو جزء من الوفد الرسمي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، كما تمت دعوته للتحدث في قمة حزب الشعب الأوروبي، هذه رحلات عمل برلمانية رسمية، ورئيس البرلمان الأوكراني لديه كل الدعوات وجميع الأوامر ذات الصلة.
وفقا لها، "لم يسمح لبوروشينكو بعبور الحدود الليلة دون تفسير".
في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل أوكرانية تفيد بأن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية رافا.
الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره
19 يناير, 13:21 GMT
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:02 GMT
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