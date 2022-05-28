https://arabic.sputniknews.com/20220528/حريق-يلتهم-حقلا-للقمح-في-إقليم-كردستان-العراق-1062812389.html
حريق يلتهم حقلا للقمح في إقليم كردستان العراق
حريق يلتهم حقلا للقمح في إقليم كردستان العراق
أكدت مديرية الدفاع المدني في قضاء كلار، التابع لإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إخماد حريقين استهدفا القمح أحدهما التهم طنا من المحصول، وذلك بالتزامن مع بدء... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T13:56+0000
2022-05-28T13:56+0000
2022-05-28T13:56+0000
العالم العربي
العراق
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وقال مدير المديرية العميد مفيد علي شكور، أن "حريقا نشب في أحد مزارع القمح في منطقة (صالح آغا) والتهم طناً من القمح، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والأهالي من إخماده"، وفقا لموقع "شفق نيوز".وأضاف شكور، أن "حريقا آخر نشب في مزرعة تم حصدها من القمح، وأن الحرائق طالت ما تبقى من الأدغال في منطقة (سنكر) دون أي خسائر أو أضرار مادية تذكر".وتشن عناصر "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، سنوياً، حربا لإحراق مزارع الحنطة لدواع إرهابية وتخريبية، وغالباً ما تتزامن مع بدء موسم الحصاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الزراعة-العراقي-مخزون-القمح-لدينا-لا-يكفي-إلا-لثلاثة-أشهر-1060294434.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العراق
حريق يلتهم حقلا للقمح في إقليم كردستان العراق
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أكدت مديرية الدفاع المدني في قضاء كلار، التابع لإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إخماد حريقين استهدفا القمح أحدهما التهم طنا من المحصول، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحصاد.
وقال مدير المديرية العميد مفيد علي شكور، أن "حريقا نشب في أحد مزارع القمح في منطقة (صالح آغا) والتهم طناً من القمح، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والأهالي من إخماده"، وفقا لموقع "شفق نيوز"
.
وأضاف شكور، أن "حريقا آخر نشب في مزرعة تم حصدها من القمح، وأن الحرائق طالت ما تبقى من الأدغال في منطقة (سنكر) دون أي خسائر أو أضرار مادية تذكر".
وتشن عناصر "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة)، سنوياً، حربا لإحراق مزارع الحنطة
لدواع إرهابية وتخريبية، وغالباً ما تتزامن مع بدء موسم الحصاد.