https://arabic.sputniknews.com/20220528/حزب-التضامن-الأوكراني-قرار-منع-سفر-الرئيس-السابق-يعني-اتجاه-كييف-نحو-الاستبداد-1062804706.html
حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد
حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد
أكدت نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي، إيرينا غيراشينكو، اليوم السبت، أن الحظر المفروض على سفر الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، من البلاد يعني اتجاه كييف... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:48+0000
2022-05-28T11:48+0000
2022-05-28T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتبت جيراشينكو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقا على القرار، إن "اعذار مرتكبي كل هذه القصص المشينة، التي بدأت بإغلاق القنوات التلفزيونية، و(ماراثون الوحدة) دون معارضة، والآن منع خروج زعيم المعارضة من البلاد، الذي من المقرر أن يتحدث في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس اليوم، تؤكد فقط أن هذا البلد (البطولي) مع جيش (بطولي) يدافع (ببطولة وشجاعة) عن بلدنا، فإنه لا يتجه نحو الديمقراطية".وجاءت تعليقات جيراشسينكو على خلفية أنباء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود برقية أوكرانية تشير إلى أن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية "رافا روسكايا"، حيث منع من المغادرة.وحاول بوروشينكو مغادرة أوكرانيا للمرة الثانية عند نفس نقطة التفتيش، لقناة "Strana.ua" على تلغرام.قالت جيراشسينكو، إن الرئيس السابق كان من المفترض أن يشارك في عدد من الفعاليات الدولية كنائب للشعب وحاول بالفعل مغادرة البلاد، لكن حرس الحدود الأوكرانيين لم يسمحوا بذلك.واتهم الصحفيون والعاملون في القنوات المغلقة، كيريل دانيلوف، بوقف القنوات، وهو مدير البث الإذاعي والاتصالات الإذاعية والتلفزيون، الذي ترأس سابقا شركة تلفزيون "بريفات دنيبر" (القناة 9) التلفزيونية، وهي جزء من الإمبراطورية الإعلامية المملوكة للنخبة الحاكمة، على رأسها، إيغور كولومويسكي.وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما في السجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html
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العالم
حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد
11:48 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
أكدت نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي، إيرينا غيراشينكو، اليوم السبت، أن الحظر المفروض على سفر الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، من البلاد يعني اتجاه كييف نحو مسار استبدادي وقمع للمعارضة.
وكتبت جيراشينكو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقا على القرار، إن "اعذار مرتكبي كل هذه القصص المشينة، التي بدأت بإغلاق القنوات التلفزيونية، و(ماراثون الوحدة) دون معارضة، والآن منع خروج زعيم المعارضة من البلاد، الذي من المقرر أن يتحدث في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس اليوم، تؤكد فقط أن هذا البلد (البطولي) مع جيش (بطولي) يدافع (ببطولة وشجاعة) عن بلدنا، فإنه لا يتجه نحو الديمقراطية".
وأكدت جيراشينكو أن "تصرفات السلطات غير قانونية على الإطلاق. ونحن لن نسمح لهم... ببناء الاستبداد".
وجاءت تعليقات جيراشسينكو على خلفية أنباء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود برقية أوكرانية تشير إلى أن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية "رافا روسكايا"، حيث منع من المغادرة.
وحاول بوروشينكو مغادرة أوكرانيا للمرة الثانية عند نفس نقطة التفتيش، لقناة "Strana.ua" على تلغرام.
وجاء في المنشور: "وفقا لمصادرنا، حاول الرئيس السابق بترو بوروشينكو اليوم مغادرة أوكرانيا للمرة الثانية، وعند نفس نقطة التفتيش (رافا روسكايا). وبحسب المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، فإن بوروشنكو، ذهب إلى نقطة تجاوز الخط (الحدودي)، وأوقفه رجال الدورية".
قالت جيراشسينكو، إن الرئيس السابق كان من المفترض أن يشارك في عدد من الفعاليات الدولية كنائب للشعب وحاول بالفعل مغادرة البلاد، لكن حرس الحدود الأوكرانيين لم يسمحوا بذلك.
وفي أوائل إبريل/ نيسان الماضي، تم إيقاف بث القنوات التلفزيونية الخامسة والمباشرة في أوكرانيا، التي كانت مملوكة سابقا لبوروشينكو.
واتهم الصحفيون والعاملون في القنوات المغلقة، كيريل دانيلوف، بوقف القنوات، وهو مدير البث الإذاعي والاتصالات الإذاعية والتلفزيون، الذي ترأس سابقا شركة تلفزيون "بريفات دنيبر" (القناة 9) التلفزيونية، وهي جزء من الإمبراطورية الإعلامية المملوكة للنخبة الحاكمة، على رأسها، إيغور كولومويسكي.
وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما في السجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل.