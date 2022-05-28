https://arabic.sputniknews.com/20220528/حزب-التضامن-الأوكراني-قرار-منع-سفر-الرئيس-السابق-يعني-اتجاه-كييف-نحو-الاستبداد-1062804706.html

حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد

حزب "التضامن الأوكراني": قرار منع سفر الرئيس السابق يعني اتجاه كييف نحو الاستبداد

أكدت نائبة رئيس حزب التضامن الأوروبي، إيرينا غيراشينكو، اليوم السبت، أن الحظر المفروض على سفر الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو، من البلاد يعني اتجاه كييف... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T11:48+0000

2022-05-28T11:48+0000

2022-05-28T12:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وكتبت جيراشينكو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقا على القرار، إن "اعذار مرتكبي كل هذه القصص المشينة، التي بدأت بإغلاق القنوات التلفزيونية، و(ماراثون الوحدة) دون معارضة، والآن منع خروج زعيم المعارضة من البلاد، الذي من المقرر أن يتحدث في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس اليوم، تؤكد فقط أن هذا البلد (البطولي) مع جيش (بطولي) يدافع (ببطولة وشجاعة) عن بلدنا، فإنه لا يتجه نحو الديمقراطية".وجاءت تعليقات جيراشسينكو على خلفية أنباء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود برقية أوكرانية تشير إلى أن بوروشينكو كان يحاول مغادرة أوكرانيا والسفر إلى بولندا عبر نقطة التفتيش الحدودية "رافا روسكايا"، حيث منع من المغادرة.وحاول بوروشينكو مغادرة أوكرانيا للمرة الثانية عند نفس نقطة التفتيش، لقناة "Strana.ua" على تلغرام.قالت جيراشسينكو، إن الرئيس السابق كان من المفترض أن يشارك في عدد من الفعاليات الدولية كنائب للشعب وحاول بالفعل مغادرة البلاد، لكن حرس الحدود الأوكرانيين لم يسمحوا بذلك.واتهم الصحفيون والعاملون في القنوات المغلقة، كيريل دانيلوف، بوقف القنوات، وهو مدير البث الإذاعي والاتصالات الإذاعية والتلفزيون، الذي ترأس سابقا شركة تلفزيون "بريفات دنيبر" (القناة 9) التلفزيونية، وهي جزء من الإمبراطورية الإعلامية المملوكة للنخبة الحاكمة، على رأسها، إيغور كولومويسكي.وتم توجيه تهم إلى بوروشينكو بالخيانة ودعم الإرهاب، في حال إمدادات الفحم من دونباس، وقال إنه يواجه ما يصل الى 15 عاما في السجن. وفي وقت سابق، ذكر الرئيس السابق أنه تم رفع 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق حوالي 40 منها بالفعل.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/الرئيس-الأوكراني-الأسبق-بلادنا-قد-تندمج-مع-بولندا-وإمداد-كييف-بالأسلحة-لن-يستمر-إلى-الأبد-1062784772.html

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العالم