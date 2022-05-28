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https://arabic.sputniknews.com/20220528/حقوقيات-كويتيات-يطالبن-بتشريع-يلزم-الزوج-بإبلاغ-زوجته-الأولى-عند-الزواج-بثانية-1062792866.html
حقوقيات كويتيات يطالبن بتشريع يلزم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى عند الزواج بثانية
حقوقيات كويتيات يطالبن بتشريع يلزم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى عند الزواج بثانية
طالبت مجموعات حقوقية كويتية بتقديم اقتراح لوزير العدل في البلاد، بضرورة إلزام الزوج بإبلاغ زوجته الأولى في حال زواجه بثانية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:47+0000
2022-05-28T06:47+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الرابطة الوطنية للأمن الأسري، اقترحت تقديم تصور إلى وزير العدل، يستهدف "إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لعلاج حالات الزواج الثاني، الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى" حسب تعبيرهم.وينص هذا الاقتراح على "إلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا رغبت في ذلك".ولفت المجتمعون إلى أن هذا المقترح مطبق في العديد من الدول العربية التي أدخلت تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيها.كما اقترح المجتمعون "رفع سن زواج الأنثى إلى 18، بدلا من 15 عاما، بما يتوافق مع قانون الطفل"، حسب قولهم.
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أخبار الكويت اليوم

حقوقيات كويتيات يطالبن بتشريع يلزم الزوج بإبلاغ زوجته الأولى عند الزواج بثانية

06:47 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEنساء سعوديات، 24 يونيو 2019
نساء سعوديات، 24 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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طالبت مجموعات حقوقية كويتية بتقديم اقتراح لوزير العدل في البلاد، بضرورة إلزام الزوج بإبلاغ زوجته الأولى في حال زواجه بثانية.
ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الرابطة الوطنية للأمن الأسري، اقترحت تقديم تصور إلى وزير العدل، يستهدف "إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لعلاج حالات الزواج الثاني، الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى" حسب تعبيرهم.
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وينص هذا الاقتراح على "إلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا رغبت في ذلك".
الاقتراح جاء في ختام ندوة نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري في العاصمة الكويتية، وحضرها أعضاء من المجلس الأعلى للأسرة، وعدد من المحاميات الكويتيات.
ولفت المجتمعون إلى أن هذا المقترح مطبق في العديد من الدول العربية التي أدخلت تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيها.

كما طالب المجتمعون بضرورة "العناية بفئة المقبلين على الزواج من الشبان والشابات، والعمل على رفع معدل الوعي بينهم في التعامل مع طبيعة الحياة الزوجية الجديدة".

كما اقترح المجتمعون "رفع سن زواج الأنثى إلى 18، بدلا من 15 عاما، بما يتوافق مع قانون الطفل"، حسب قولهم.
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