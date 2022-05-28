https://arabic.sputniknews.com/20220528/خبيرة-أمريكية-بايدن-يخدع-مواطنيه-في-البلاد-1062791904.html
خبيرة أمريكية: بايدن يخدع مواطنيه في البلاد
خبيرة أمريكية: بايدن يخدع مواطنيه في البلاد
كشفت صحفية أمريكية في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بتضليل الرأي العام في البلاد بالأمور المتعلقة بأسعار الوقود وغيرها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T06:23+0000
2022-05-28T06:23+0000
2022-05-28T06:23+0000
العالم
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وكتبت الكاتبة الأمريكية، ساندرا فريدمان، في مجلة "American Thinker" أن بايدن وإدارته يضللون الرأي العام والمواطنين في البلاد بشأن الأسعار على الوقود والمنتجات الغذائية وسعر الفائدة. وشددت الخبيرة على أن "إدارة بايدن ترفض إلغاء الإجراءات المطبقة وتخفيف وضع دافعي الضرائب الأمريكيين، معتبرة أن حفر آبار النفط واستخراج الذهب الأسود في الولايات المتحدة يتعارض مع الأجندة الخضراء لرئيس الدولة".وخلصت فريدمان قائلة: "كل القواعد المعمول بها في إنتاج النفط في أمريكا عندها ستصبح تكلفته باهظة وحفر آبار جديدة لن يجلب أي ربح".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبيرة أمريكية: بايدن يخدع مواطنيه في البلاد
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كشفت صحفية أمريكية في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بتضليل الرأي العام في البلاد بالأمور المتعلقة بأسعار الوقود وغيرها.
وكتبت الكاتبة الأمريكية، ساندرا فريدمان
، في مجلة "American Thinker" أن بايدن وإدارته يضللون الرأي العام والمواطنين في البلاد بشأن الأسعار على الوقود والمنتجات الغذائية وسعر الفائدة.
وكتبت فريدمان، "إن ارتفاع أسعار الغاز هو نتيجة مباشرة لإعلان جو بايدن في أول يوم له كرئيس أنه أوقف عمليات الحفر الأمريكية وإنتاج النفط ومشروع خط أنابيب ".
وشددت الخبيرة على أن "إدارة بايدن ترفض إلغاء الإجراءات المطبقة وتخفيف وضع دافعي الضرائب الأمريكيين، معتبرة أن حفر آبار النفط واستخراج الذهب الأسود في الولايات المتحدة يتعارض مع الأجندة الخضراء لرئيس الدولة".
وخلصت فريدمان قائلة: "كل القواعد المعمول بها في إنتاج النفط في أمريكا عندها ستصبح تكلفته باهظة وحفر آبار جديدة لن يجلب أي ربح".