https://arabic.sputniknews.com/20220528/خبير-أمريكا-تقوم-بممارسة-الأعمال-البيولوجية-المشبوهة-في-أوكرانيا-والممنوعة-لديها--1062807579.html
خبير: أمريكا تقوم بممارسة الأعمال البيولوجية المشبوهة في أوكرانيا والممنوعة لديها
خبير: أمريكا تقوم بممارسة الأعمال البيولوجية المشبوهة في أوكرانيا والممنوعة لديها
تتناول حلقة اليوم من البرنامج آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتداعياتها وأصداءها، وكذلك فيما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، عن وجود معلومات... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:35+0000
2022-05-28T12:35+0000
2022-05-28T12:35+0000
راديو
حول العالم
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خبير: أمريكا تقوم بممارسة الأعمال البيولوجية المشبوهة في أوكرانيا والممنوعة لديها
خبير: أمريكا تقوم بممارسة الأعمال البيولوجية المشبوهة في أوكرانيا والممنوعة لديها
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: أمريكا تقوم بممارسة الأعمال البيولوجية المشبوهة في أوكرانيا والممنوعة لديها
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتداعياتها وأصداءها، وكذلك فيما أفادت به وزارة الدفاع الروسية، عن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا حيث يتم العمل فيها على نشر الأمراض والعدوى شديدة الخطورة، كما طالبت بالتحقيق في نشاط 4 مختبرات بيولوجية أمريكية في نيجيريا حيث نشأ "جدري القردة".
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"بالطبع على مدى الأعوام السابقة، وبالتحديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وانتهاء ما يسمى الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة إلى تطويق روسيا الاتحادية والصين الشعبية، بمجموعة من المختبرات البيولوجية، لجمع المعلومات البيولوجية عن سكان هذه الدول، إضافة إلى ذلك، قامت بممارسة الأعمال غير القانونية في أوكرانيا والتي لا تسمح بها التشريعات والقوانين الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..