https://arabic.sputniknews.com/20220528/خبير-اقتصادي-نيران-أوروبا-طالت-اقتصادها-بالدرجة-الأولى--1062807982.html

خبير اقتصادي: نيران أوروبا طالت اقتصادها بالدرجة الأولى

خبير اقتصادي: نيران أوروبا طالت اقتصادها بالدرجة الأولى

قال أيمن عمر الخبير الاقتصادي اللبناني، إن النيران الأوروبية طالت اقتصادها بالدرجة الأولى، نتيجة الترابط العضوي بين روسيا وأوروبا، باعتبار روسيا ليست قلب... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T12:42+0000

2022-05-28T12:42+0000

2022-05-28T12:42+0000

العالم

اقتصاد

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تقرير صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي :آفاق الاقتصاد العالمي"، أكد أن آفاق الاقتصاد العالمي ستشهد انتكاسة حادة بسبب "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، الذي سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم والذي سيطال الاقتصاد العالمي ومنه الأوروبي.وخفض التقرير توقعات النمو العالمي إلى 3.6% لعامي 2022 و2023، وكذلك توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.1 نقطة مئوية. كما توقع البنك الأوروبي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي من 3.7% قبل الحرب إلى 2.3% في العام 2022.وأوضح أن التضخم في عدد من الدول الأوروبية بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق خلال 40 عاماً، ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم مع استمرار "ألأزمة" بسبب المشاكل في سلسلة توريد المواد الأولية والوقود والطاقة والغذاء إلى أوروبا.وارتفع التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% خلال سنة في آذار في مقابل 2,5 % في شباط، وانخفض إلى 7.4% في شهر نيسان، لكنه ما زال من النسب المرتفعة جدا، ففي بريطانيا وصل التضخم إلى معدل 9%، وارتفع في ألمانيا إلى 7.8% في إبريل/ نيسان وهو أعلى مستوى له منذ العام 1981.ويرى أن التأزم لن يستمر لفترة طويلة، حيث لجأت بعض الدول إلى إجراءات معاكسة تؤدي إلى كبح التضخم عند حد معين على المدى القصير، ثم إعادته إلى مستوياته الطبيعية على المدى الطويل.وبحسب الاقتصادي لجأ الاتحاد الأوروبي عبر المصرف الأوروبي إلى رفع معدلات الفائدة في 24 إبريل/ نيسان المنصرم لامتصاص السيولة النقدية في السندات الحكومية، فيما قامت بعض الدول بتقديم قسائم تمنح للموظّفين تتضمن تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة، وقامت فرنسا بتخفيض بقيمة 15 سنتا على الأقلّ لكلّ لتر من الوقود. مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستزيد من توقعات انخفاض النمو الاقتصادي.على المدى المتوسط والطويل يشير الاقتصادي إلى أنه حال استمرار "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" بشكل استنزافي يمكن أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتغيير في بنية مبادلاتها الدولية والاعتماد على مصادر للطاقة والحبوب والغذاء من دول أخرى.واستبعد الخبير الاقتصادي تفكك الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مشيرا إلى إمكانية تضامن الدول الأعضاء أكثر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. موضحا أن عمليات التفكك ستكون واردة حال تزايدت الحركات الشعبوية وتفاقمت النزعات القومية، بسبب الأوضاع الاجتماعية، مع إمكانية وصولها إلى الحكم، والتي تدعو إلى الانفصال والانطواء ضمن حدود دولها القومية.

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