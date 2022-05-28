https://arabic.sputniknews.com/20220528/دراسة-بريطانية-توضح-سبب-الأداء-القوي-للروبل-1062792000.html

دراسة بريطانية توضح سبب الأداء القوي للروبل

دراسة بريطانية توضح سبب الأداء القوي للروبل

أكدت دراسة أجراها خبراء من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن السبب الرئيسي لتعزيز العملة الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T06:21+0000

2022-05-28T06:21+0000

2022-05-28T06:21+0000

روسيا

اقتصاد

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وقالت تاتيانا أورلوفا، وهي خبيرة اقتصادية رائدة في الأسواق الناشئة: "أسعار السلع مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى على الرغم من انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض عن هذا الانخفاض"، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس".كما أشارت إلى أن روسيا تتلقى حوالي 20 مليار دولار شهريا من صادرات الطاقة. منذ نهاية مارس، رضخ العديد من المشترين الأجانب لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل، مما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة.وأضافت: "كل هذه العوامل تخلق الطلب على الروبل، مما يزيد من قيمة العملة".في 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى روبل. ثم وقع مرسوما مناظرا وقال إنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارا من 1 أبريل، فستعتبرها روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزارة-الزراعة-الروسية-تناقش-مع-دول-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-إمكانية-تحويل-المدفوعات-إلى-الروبل-1062768339.html

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روسيا, اقتصاد