https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-الوزراء-العراقي-يعفي-محافظ-بابل-من-منصبه-1062812597.html
رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ بابل من منصبه
رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ بابل من منصبه
أعفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، محافظ بابل، وكالة، حسن منديل، من منصبه. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:00+0000
2022-05-28T14:00+0000
2022-05-28T14:00+0000
العالم العربي
العراق
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وحصلت وكالة "بغداد اليوم"، على وثيقة تفيد بأن "رئيس الوزراء أعفى محافظ بابل "وكالة" حسن منديل من منصبه، وأبقى عليه بمنصب نائب المحافظ".وكانت محافظة بابل قد شهدت، في أبريل/ نيسان الماضي، قيام متظاهرين بإضرام النار في مكتب رجل دين في المحافظة.وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم، وتظاهر العشرات أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.وفي وقت سابق، قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الجمعة، شمالي العراقي خلال اشتباكات وقعت مع مقاتلي الحشد الشعبي، بحسب إعلام رسمي.وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن بيان للحشد، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من فلول داعش الإرهابي في وادي حوران".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ بابل من منصبه
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أعفى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، محافظ بابل، وكالة، حسن منديل، من منصبه.
وحصلت وكالة "بغداد اليوم
"، على وثيقة تفيد بأن "رئيس الوزراء أعفى محافظ بابل "وكالة" حسن منديل من منصبه، وأبقى عليه بمنصب نائب المحافظ".
وكانت محافظة بابل
قد شهدت، في أبريل/ نيسان الماضي، قيام متظاهرين بإضرام النار في مكتب رجل دين في المحافظة.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم، وتظاهر العشرات أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.
وفي وقت سابق، قتل ثلاثة إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس الجمعة، شمالي العراقي خلال اشتباكات وقعت مع مقاتلي الحشد الشعبي، بحسب إعلام رسمي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع
)، نقلا عن بيان للحشد، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من فلول داعش الإرهابي في وادي حوران".