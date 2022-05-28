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رئيس الوزراء المصري يلتقي أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين... صور
رئيس الوزراء المصري يلتقي أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين... صور
ألتقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بأكثر من 30 شخصا من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:38+0000
2022-05-28T11:38+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر اقامته بالعاصمة أبوظبي.وخلال اللقاء، أكد مدبولي حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرضها.وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص.وأكد أن السلطات المصرية تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة بهذا الشأن.وكشف مدبولي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية.وأشار إلى تخصيصها سيكون للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.وشدد على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي.
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مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد

رئيس الوزراء المصري يلتقي أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين... صور

11:38 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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ألتقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بأكثر من 30 شخصا من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.
وحسب بيان الحكومة المصرية، جاء ذلك في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر اقامته بالعاصمة أبوظبي.
وخلال اللقاء، أكد مدبولي حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرضها.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص.
وأكد أن السلطات المصرية تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة بهذا الشأن.
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وكشف مدبولي أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية.
وأشار إلى تخصيصها سيكون للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.
وشدد على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي.
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