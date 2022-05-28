https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-وزراء-باكستان-يتوجه-إلى-تركيا-الأسبوع-المقبل-في-زيارة-هي-الأولى-منذ-توليه-منصبه-1062816003.html

رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه

رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل في زيارة هي الأولى منذ توليه منصبه

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن رئيس الوزراء، شهباز شريف، سيجري زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل، هي الأولى من نوعها بعد توليه رئاسة الحكومة الشهر الماضي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T15:12+0000

2022-05-28T15:12+0000

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إسلام أباد - سبوتنيك. وأكد بيان الوزارة، أن "رئيس الوزراء شهباز شريف سيزور تركيا الأسبوع المقبل، في أول زيارة له إلى أنقرة بعد توليه منصبه الشهر الماضي".وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، عاصم افتخار أحمد ردا على سؤال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "رئيس الوزراء سيزور تركيا الأسبوع المقبل... وسنطلعكم على مزيد من التفاصيل التي تحتوي على عناصر محددة والارتباطات المتوخاة خلال هذه الزيارة".هذا وأجرى رئيس الوزراء، شهباز شريف رحلتين خارجيتين هذا الشهر إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، بعد توليه منصبه في 12 أبريل/نيسان الماضي، حيث سعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الغنية بالنفط.يشار إلى أن رئيس الحكومة الباكستاني، تجمعه علاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لما هو معروف على الساحة الباكستانية من أن عائلة شريف تربطها صلات قوية بالرئيس أردوغان. وجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السابق عمران خان، ذهب إلى تركيا في زيارة استمرت يومين في يناير/كانون الثاني عام 2019، حيث التقى بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.

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