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صحيفة: اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بجدري القرود في إسرائيل
صحيفة: اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بجدري القرود في إسرائيل
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إنه تم رصد إصابة مؤكدة ثانية بفيروس جدري القرود في إسرائيل. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:27+0000
2022-05-28T15:27+0000
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وأضافت الصحيفة أنه تم نقل شاب يبلغ من العمر 30 عاما إلى مستشفى شيبا في تل أبيب بعدما أكدت الفحوصات إصابته بالفيروس، لافتة إلى أنه كان قد عاد مؤخرا من إحدى دول أوروبا الغربية.وفي الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تم التأكد خلال شهر من إصابة أكثر من 200 حالة بجدري القرود، العديد منهم بين الرجال المثليين، وفق الصحيفة.واكتشفت إسرائيل أول حالة إصابة بجدري القرود في 20 مايو/آيار الجاري.ووقتها وصل الشاب البالغ من العمر 30 عاما أيضا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط إسرائيل مصابا بطفح جلدي وأعراض الفيروس، وذلك بعد يومين من عودته من إحدى دول غرب أوروبا وتم نقله إلى المستشفى في العزل الانفرادي.وأمس الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن نحو 200 إصابة بجدري القرود مؤخرا، وذلك في أكثر من 20 دولة لا يعرف أنها شهدت من قبل تفشي المرض الذي اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/إسرائيل-اشتباه-في-إصابة-جديدة-بمرض-جدري-القردة-1062542089.html
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أخبار العالم الآن, جدري القردة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة: اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بجدري القرود في إسرائيل
15:27 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إنه تم رصد إصابة مؤكدة ثانية بفيروس جدري القرود في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة
أنه تم نقل شاب يبلغ من العمر 30 عاما إلى مستشفى شيبا في تل أبيب بعدما أكدت الفحوصات إصابته بالفيروس، لافتة إلى أنه كان قد عاد مؤخرا من إحدى دول أوروبا الغربية.
وفي الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تم التأكد خلال شهر من إصابة أكثر من 200 حالة بجدري القرود، العديد منهم بين الرجال المثليين، وفق الصحيفة.
واكتشفت إسرائيل أول حالة إصابة بجدري القرود
في 20 مايو/آيار الجاري.
ووقتها وصل الشاب البالغ من العمر 30 عاما أيضا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى إيخيلوف
في تل أبيب وسط إسرائيل مصابا بطفح جلدي وأعراض الفيروس، وذلك بعد يومين من عودته من إحدى دول غرب أوروبا وتم نقله إلى المستشفى في العزل الانفرادي.
وأمس الجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن نحو 200 إصابة بجدري القرود مؤخرا، وذلك في أكثر من 20 دولة لا يعرف أنها شهدت من قبل تفشي المرض الذي اكتشف لأول مرة عام 1958 وتظهر أعراضه في شكل حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه كثيرا جدري الماء على اليدين والوجه.