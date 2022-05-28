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https://arabic.sputniknews.com/20220528/ريال-مدريد-يتوج-بدوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الـ14-في-تاريخه-بعد-فوزه-على-ليفربول-1-0-1062831608.html
ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول 1-0
ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول 1-0
أحرز نادي ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:35+0000
2022-05-28T21:52+0000
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
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أحرز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.وشهدت المباراة تألق المصري محمد صلاح حيث شكل ضغطا كبيرا على دفاعات ريال مدريد وسدد أكثر من 5 كرات على المرمى، ولكن تصدى حارس ريال مدريد لها.واستطاع كريم بنزيما أن يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 43 ولكن ألغي بداعي التسلل.وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لهجوم ليفربول الكاسح خلال اللقاء، مما منح رفاقه في الميرنغي الأفضلية.حاول يورغن كلوب مدرب ليفربول الضغط أكثر على دفاعات ريال مدريد، فدفع بنابي كيتا و فيرمينو في ربع الساعة الأخير من اللقاء ولكن دون جدوى.يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة كاملة من هنا
https://arabic.sputniknews.com/20220528/خبير-تحكيمي-هدف-بنزيما-الملغى-صحيح-لهذا-السبب-1062825849.html
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول 1-0

21:35 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 28.05.2022)
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول 1-0
ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول 1-0 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
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أحرز نادي ريال مدريد الإسباني اللقب الرابع عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (1-0)، في العاصمة الفرنسية باريس.
أحرز هدف المباراة الوحيد لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.
وشهدت المباراة تألق المصري محمد صلاح حيث شكل ضغطا كبيرا على دفاعات ريال مدريد وسدد أكثر من 5 كرات على المرمى، ولكن تصدى حارس ريال مدريد لها.
واستطاع كريم بنزيما أن يحرز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 43 ولكن ألغي بداعي التسلل.
لاعب ريال مدريد كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
خبير تحكيمي: هدف بنزيما الملغى صحيح لهذا السبب
21:17 GMT
وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لهجوم ليفربول الكاسح خلال اللقاء، مما منح رفاقه في الميرنغي الأفضلية.
حاول يورغن كلوب مدرب ليفربول الضغط أكثر على دفاعات ريال مدريد، فدفع بنابي كيتا و فيرمينو في ربع الساعة الأخير من اللقاء ولكن دون جدوى.
يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة كاملة من هنا
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