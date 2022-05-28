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https://arabic.sputniknews.com/20220528/زيلينسكي-يطالب-بتوضيحات-بشأن-فرص-أوكرانيا-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1062802062.html
زيلينسكي يطالب بتوضيحات بشأن فرص أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يطالب بتوضيحات بشأن فرص أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتوضيحات من رئيس الحكومة الهولندي بشأن فرص بلده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:59+0000
2022-05-28T10:59+0000
العالم
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وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة حصرية على هيئة الإذاعة الهولندية (NOS)، قال فيها، "اتصلت يوم الخميس الماضي برئيس الوزراء الهولندي مارك روت وقلت له بصراحة إذا كنت تعتقد أنه لا مكان لنا في الاتحاد الأوروبي، فعليك أن تقول ذلك بشكل مباشر".وأضاف زيلينسكي قائلا: "يجب علينا أن نعلم ماذا نفعل، ونريد تنفيذ الإصلاحات الضرورية لهذا نعم لدينا مشاكل لكنها موجودة في العديد من البلدان، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي". في وقت سابق، أشار رئيس الحكومة الهولندية مارك روته إلى أنه قبل بدء العملية الخاصة الروسية كانت أوكرانيا بعيدة جدًا عن الاتحاد الأوروبي ومنح كييف هذه الموافقة سيكون غير عادل بالنسبة لدول البلقان التي لا تزال تنتظر ذلك.
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العالم

زيلينسكي يطالب بتوضيحات بشأن فرص أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

10:59 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتوضيحات من رئيس الحكومة الهولندي بشأن فرص بلده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مقابلة حصرية على هيئة الإذاعة الهولندية (NOS)، قال فيها، "اتصلت يوم الخميس الماضي برئيس الوزراء الهولندي مارك روت وقلت له بصراحة إذا كنت تعتقد أنه لا مكان لنا في الاتحاد الأوروبي، فعليك أن تقول ذلك بشكل مباشر".
وأضاف زيلينسكي قائلا: "يجب علينا أن نعلم ماذا نفعل، ونريد تنفيذ الإصلاحات الضرورية لهذا نعم لدينا مشاكل لكنها موجودة في العديد من البلدان، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، أشار رئيس الحكومة الهولندية مارك روته إلى أنه قبل بدء العملية الخاصة الروسية كانت أوكرانيا بعيدة جدًا عن الاتحاد الأوروبي ومنح كييف هذه الموافقة سيكون غير عادل بالنسبة لدول البلقان التي لا تزال تنتظر ذلك.
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