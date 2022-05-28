https://arabic.sputniknews.com/20220528/ستريموسوف-إغلاق-منطقة-خيرسون-لأسباب-أمنية-1062791545.html
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، أنه تم إغلاق حدود منطقة خيرسون المتاخمة للمناطق الأوكرانية الخاضعة... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T04:42+0000
2022-05-28T04:42+0000
2022-05-28T04:42+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الآن الحدود مغلقة لأسباب أمنية. عبور الحدود من منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بسبب القصف المستمر من قبل المسلحين الأوكرانيين....، لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة...".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، أنه تم إغلاق حدود منطقة خيرسون المتاخمة للمناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة كييف لأسباب أمنية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الآن الحدود مغلقة لأسباب أمنية. عبور الحدود من منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بسبب القصف المستمر من قبل المسلحين الأوكرانيين....، لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة...".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا
لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.