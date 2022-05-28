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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ستريموسوف-إغلاق-منطقة-خيرسون-لأسباب-أمنية-1062791545.html
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، أنه تم إغلاق حدود منطقة خيرسون المتاخمة للمناطق الأوكرانية الخاضعة... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T04:42+0000
2022-05-28T04:42+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الآن الحدود مغلقة لأسباب أمنية. عبور الحدود من منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بسبب القصف المستمر من قبل المسلحين الأوكرانيين....، لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة...".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

ستريموسوف: إغلاق منطقة خيرسون لأسباب أمنية

04:42 GMT 28.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم السبت، أنه تم إغلاق حدود منطقة خيرسون المتاخمة للمناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة كييف لأسباب أمنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف، لوكالة "سبوتنيك": "الآن الحدود مغلقة لأسباب أمنية. عبور الحدود من منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بسبب القصف المستمر من قبل المسلحين الأوكرانيين....، لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة...".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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