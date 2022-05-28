عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/سريلانكا-الشرطة-تفرق-محتجين-يطالبون-باستقالة-الرئيس---1062824623.html
سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس
سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس
استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T18:27+0000
2022-05-28T18:27+0000
سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062738579_0:107:2079:1276_1920x0_80_0_0_8d4d86c0475fd4fd63f58d56f9546094.jpg
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.وسريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها.كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.ودفع بعض كبار الساسة في البلاد ثمن هذه الأزمة الحالية، ففي 9 مايو/ أيار استقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/جيش-سريلانكا-يساعد-التلاميذ-على-أداء-الامتحانات-وسط-الفيضانات-صور-1062687301.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062738579_118:0:1962:1383_1920x0_80_0_0_e8424e0730166828c58a59c1ef5c0b7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سريلانكا

سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس

18:27 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAاحتجاجات في سريلانكا
احتجاجات في سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
تابعنا عبرTelegram
استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
جيش سريلانكا يساعد التلاميذ على أداء الامتحانات وسط الفيضانات... صور
25 مايو, 11:05 GMT
فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.
وسريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.
وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها.
كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.
ودفع بعض كبار الساسة في البلاد ثمن هذه الأزمة الحالية، ففي 9 مايو/ أيار استقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:23 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала