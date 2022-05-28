https://arabic.sputniknews.com/20220528/سريلانكا-الشرطة-تفرق-محتجين-يطالبون-باستقالة-الرئيس---1062824623.html
سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس
سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس
استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T18:27+0000
2022-05-28T18:27+0000
2022-05-28T18:27+0000
سريلانكا
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.وسريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها.كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.ودفع بعض كبار الساسة في البلاد ثمن هذه الأزمة الحالية، ففي 9 مايو/ أيار استقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/جيش-سريلانكا-يساعد-التلاميذ-على-أداء-الامتحانات-وسط-الفيضانات-صور-1062687301.html
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سريلانكا
سريلانكا.. الشرطة تفرق محتجين يطالبون باستقالة الرئيس
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استخدمت قوات الشرطة في سريلانكا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من مكتب الرئيس للمطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"
أن المتظاهرين يتظاهرون بمناسبة مرور 50 يوما على انطلاق احتجاجاتهم التي احتشدوا خلالها أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
فضت الشرطة المسيرة واحتجزت ثلاثة اشخاص لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.
وسريلانكا على وشك الإفلاس، بعد أن تخلفت عن سداد قروضها الخارجية، وتعاني من نقص حاد في السلع الأساسية مثل غاز الطهي والوقود والأدوية.
وأُجبر الناس على الانتظار لساعات في طوابير طويلة لمحاولة شراء البضائع التي يحتاجون لها.
كما تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى ما يكفي فقط لشراء الواردات اللازمة لمدة أسبوعين.
ودفع بعض كبار الساسة في البلاد ثمن هذه الأزمة الحالية، ففي 9 مايو/ أيار استقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وسط استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ أوائل أبريل/ نيسان الماضي.