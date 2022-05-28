https://arabic.sputniknews.com/20220528/سوريا-وإيران-تبحثان-سبل-تعزيز-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1062796196.html
سوريا وإيران تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
سوريا وإيران تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
التقى الممثل الاقتصادي الإيراني في سوريا عباس أكبري، وزير الصناعة السوري زياد صباغ في مدينة حلب لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:52+0000
2022-05-28T08:52+0000
2022-05-28T08:52+0000
العالم العربي
إيران
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، اتفق الجانبان على تحديد نقاط ارتباط مشتركة للقطاع الصناعي في البلدين لبحث إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.وجدد مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سورية ومساعدتها لمجابهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها، مؤكدا عمق الروابط بين البلدين الصديقين والتي تستند إلى علاقاتهما التاريخية المتجذرة.وأشار إلى أن إيران حققت قفزات نوعية خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية رغم العقوبات عليها من خلال الاعتماد على الذات في مجال التصنيع، مبينا أن هناك تنسيقا وجهودا مشتركة تبذل لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف البلدين.بدوره أكد صباغ أهمية العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشيرا إلى أهمية التنسيق المتواصل بين البلدين للانتصار في المعركة الاقتصادية والتغلب على العقوبات الظالمة التي تطال دول المقاومة والممانعة.وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التي تضررت جراء الإرهاب وأصابها الدمار والخراب تم طرحها للاستثمار ويمكن إقامة نوع من الشراكة مع الجانب الإيراني لإعادة تأهيلها وترميمها وإعادتها للإنتاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/إيران-تطالب-بـالرد-المناسب-والحاسم-على-الاعتداءات-الإسرائيلية-الأخيرة-في-سوريا-1062649177.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إيران, أخبار سوريا اليوم
سوريا وإيران تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
تابعنا عبر
التقى الممثل الاقتصادي الإيراني في سوريا عباس أكبري، وزير الصناعة السوري زياد صباغ في مدينة حلب لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، اتفق الجانبان على تحديد نقاط ارتباط مشتركة للقطاع الصناعي في البلدين لبحث إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وجدد مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب سورية ومساعدتها لمجابهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها، مؤكدا عمق الروابط بين البلدين الصديقين والتي تستند إلى علاقاتهما التاريخية المتجذرة.
وأشار إلى أن إيران حققت قفزات نوعية خاصة في مجال الصناعات التكنولوجية رغم العقوبات عليها من خلال الاعتماد على الذات في مجال التصنيع، مبينا أن هناك تنسيقا وجهودا مشتركة تبذل لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تستهدف البلدين.
بدوره أكد صباغ أهمية العلاقات الاقتصادية مع إيران، مشيرا إلى أهمية التنسيق المتواصل بين البلدين للانتصار في المعركة الاقتصادية والتغلب على العقوبات الظالمة التي تطال دول المقاومة والممانعة.
وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التي تضررت جراء الإرهاب وأصابها الدمار والخراب تم طرحها للاستثمار ويمكن إقامة نوع من الشراكة مع الجانب الإيراني لإعادة تأهيلها وترميمها وإعادتها للإنتاج.