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شركة إسرائيلية تكشف خطتها لتوليد الطاقة الشمسية في إثيوبيا
شركة إسرائيلية تكشف خطتها لتوليد الطاقة الشمسية في إثيوبيا
أعلنت مبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" الإثيوبية، اليوم السبت، عن خطة استثمارية لبدء شركة هندسية يمولها مستثمرون إسرائيليون بتوليد الطاقة الشمسية في البلاد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T17:43+0000
2022-05-28T17:43+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم السبت، أن ممثلي مبادرة "10 غيغاوات لإثيوبيا" قدموا خطتهم الاستثمارية الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية في البلاد، وهو ما ذكرته وزارة الخارجية الإثيوبية.وأوضحت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا، مشددة على أن بلادها لديها موارد طاقة متجددة وفيرة، وبأنه من الضروري استكشافها لتسريع ازدهار إثيوبيا.من جانبه، قدم ميكائيل أليمو، الرئيس التنفيذي لمبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" عرضا موجزا ​​عن المشاريع التي طورتها المجموعة، في وقت تخطط الشركة لتطوير التصنيع المحلي الإثيوبي وتجميع مكونات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة عمل محلية، والعمل على تعزيز القدرات المهنية المحلية في مجالات الطاقة الشمسية.واتفق الطرفان، الإسرائيلي والإثيوبي، على أن التطوير الناجح لمبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" ضروري لتنمية هذا القطاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إثيوبيا-نطمح-إلى-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-وزيادة-التعاون-مع-إسرائيل-1061219518.html
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أخبار إثيوبيا, إسرائيل, أخبار العالم الآن

شركة إسرائيلية تكشف خطتها لتوليد الطاقة الشمسية في إثيوبيا

17:43 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirإقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان
إقبال كثيف على الطاقة الشمسية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلنت مبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" الإثيوبية، اليوم السبت، عن خطة استثمارية لبدء شركة هندسية يمولها مستثمرون إسرائيليون بتوليد الطاقة الشمسية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم السبت، أن ممثلي مبادرة "10 غيغاوات لإثيوبيا" قدموا خطتهم الاستثمارية الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية في البلاد، وهو ما ذكرته وزارة الخارجية الإثيوبية.
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وأوضحت السفيرة الإثيوبية في إسرائيل، ريتا أليمو نيغا، الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا، مشددة على أن بلادها لديها موارد طاقة متجددة وفيرة، وبأنه من الضروري استكشافها لتسريع ازدهار إثيوبيا.
من جانبه، قدم ميكائيل أليمو، الرئيس التنفيذي لمبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" عرضا موجزا ​​عن المشاريع التي طورتها المجموعة، في وقت تخطط الشركة لتطوير التصنيع المحلي الإثيوبي وتجميع مكونات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء ورشة عمل محلية، والعمل على تعزيز القدرات المهنية المحلية في مجالات الطاقة الشمسية.
واتفق الطرفان، الإسرائيلي والإثيوبي، على أن التطوير الناجح لمبادرة "10 غيغاوات خضراء لإثيوبيا" ضروري لتنمية هذا القطاع.
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