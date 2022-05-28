https://arabic.sputniknews.com/20220528/صحيفة-أمريكية-تؤكد-أن-دول-أوروبية-بدأت-تغير-موقفها-تجاه-أوكرانيا-1062792470.html

صحيفة أمريكية تؤكد أن دول أوروبية بدأت تغير موقفها تجاه أوكرانيا

صحيفة أمريكية تؤكد أن دول أوروبية بدأت تغير موقفها تجاه أوكرانيا

بدأت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بإعادة النظر في موقفها من أوكرانيا لصالح إنهاء الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T06:43+0000

2022-05-28T06:43+0000

2022-05-28T06:43+0000

اقتصاد

روسيا

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ووفقا لصحيفة "newsweek" الأمريكية، فإن برلين وروما وباريس، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا ودول البلطيق، دعت سابقا إلى "الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا.وشدد المقال على أن "ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تشعر بقلق متزايد إزاء انتهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".وأشار كاتب المقال إلى بيان وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، الذي دعا كييف لبدء مفاوضات مع موسكو في الأشهر المقبلة لتجنب الصدمات التي سيكون من الصعب التغلب عليها.وأضاف: "قد يسخر زيلينسكي من فكرة وقف إطلاق النار، ولكن مع استمرار القتال، لا يمكنه تجاهل مثل هذا السيناريو الذي سيبدأ فيه بعض القادة الغربيين، الذين هم الآن مؤيدون مخلصون لأوكرانيا، في إعادة النظر في سياساتهم".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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اقتصاد, روسيا