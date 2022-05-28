https://arabic.sputniknews.com/20220528/صيني-يخفي-خاتم-زفاف-داخل-جهاز-إلكتروني-لصديقته-قبل-زواجهما-بـ7-سنوات-1062814735.html
صيني يخفي "خاتم زفاف" داخل جهاز إلكتروني لصديقته قبل زواجهما بـ7 سنوات
صيني يخفي "خاتم زفاف" داخل جهاز إلكتروني لصديقته قبل زواجهما بـ7 سنوات
استطاع شاب صيني أن يخفي "خاتم زفاف" يعتزم تقديمه لصديقته في حفل زفافها داخل جهاز إلكتروني خاص بها لمدة 7 سنوات. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:48+0000
2022-05-28T14:48+0000
2022-05-28T14:48+0000
منوعات
الصين
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ووضع الشاب الصيني خطة لإخفاء "خاتم الزفاف" داخل جهاز قراءة الكتب الإلكترونية "كيندل" الخاص بصديقته لفترة كبيرة حتى يكون مفاجئة سارة تؤكد حبه لها، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن خطة هذا الشاب التي وضعها لمفاجأة زوجته المستقبلية قبل 7 سنوات من ارتباطهما نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.واستطاع الشاب "ليو" أن ينفذ خطته عن طريق شراء الجهاز الإلكتروني ووضع الخاتم بدخله قبل أن يقدمه هدية لصديقته التي يخطط لأن تكون زوجته المستقبلية.وتقول الصحيفة: "خلال السنوات السبع الماضية لم تكتشف الفتاة هذا الخاتم حتى فاجأها به ليو، في حفل زفافهما الذي تمت إقامته في 22 مايو/ أيار الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/توقيف-امرأة-بعد-حفل-زفافها-لوضعها-الماريجوانا-في-طعام-الضيوف-1061511200.html
الصين
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منوعات, الصين
صيني يخفي "خاتم زفاف" داخل جهاز إلكتروني لصديقته قبل زواجهما بـ7 سنوات
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استطاع شاب صيني أن يخفي "خاتم زفاف" يعتزم تقديمه لصديقته في حفل زفافها داخل جهاز إلكتروني خاص بها لمدة 7 سنوات.
ووضع الشاب الصيني خطة لإخفاء "خاتم الزفاف
" داخل جهاز قراءة الكتب الإلكترونية "كيندل" الخاص بصديقته لفترة كبيرة حتى يكون مفاجئة سارة تؤكد حبه لها، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطة هذا الشاب التي وضعها لمفاجأة زوجته المستقبلية
قبل 7 سنوات من ارتباطهما نالت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.
واستطاع الشاب "ليو" أن ينفذ خطته عن طريق شراء الجهاز الإلكتروني ووضع الخاتم بدخله قبل أن يقدمه هدية لصديقته التي يخطط لأن تكون زوجته المستقبلية.
وتقول الصحيفة: "خلال السنوات السبع الماضية لم تكتشف الفتاة هذا الخاتم حتى فاجأها به ليو، في حفل زفافهما
الذي تمت إقامته في 22 مايو/ أيار الماضي.