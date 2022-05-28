https://arabic.sputniknews.com/20220528/طلاب-سوريون-يتوافدون-إلى-ريف-الرقة-المحرر-لتقديم-الامتحانات-1062817152.html
طلاب سوريون يتوافدون إلى ريف الرقة المحرر لتقديم الامتحانات
طلاب سوريون يتوافدون إلى ريف الرقة المحرر لتقديم الامتحانات
أعلنت مديرية التربية في محافظة الرقة السورية، اليوم السبت، عن بدء توافد الطلاب المتقدمين إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، قادمين من مناطق... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:37+0000
2022-05-28T15:37+0000
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وأشار مدير تربية الرقة فراس العلو إلى توافد الطلاب إلى منطقة السبخة في ريف محافظة الرقة المحرر، حيث وصل عدد الطلاب حتى الآن إلى 720 طالباً وطالبة، من أصل أكثر من 18 ألف طالب وطالبة مسجلين من تلك المناطق، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة.وافتتحت المديرية صباح اليوم 12 مركزا لاستضافة الطلاب، حيث تم تأمين كل المتطلبات اللازمة، من ضمنها تأمين 30 حافلة ركاب من منظمة "اليونيسيف" لنقل الطلاب وتوزيعهم على المراكز ونقلهم خلال أيام الامتحانات إلى مراكزهم.وبالتعاون مع مديرية الصحة والصحة المدرسية، تم تحديد عدة نقاط طبية في عدد من تلك المراكز، كما تم تجهيز 5 مراكز صحية مزودة بكل ما يلزم من معدات وأدوية لمتابعة حالات الطوارئ، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/تقرير-رسمي-الجيش-الأمريكي-كان-بإمكانه-حماية-المدنيين-في-الرقة-السورية-لكنه-لم-يفعل-1060767344.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الرقة
طلاب سوريون يتوافدون إلى ريف الرقة المحرر لتقديم الامتحانات
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أعلنت مديرية التربية في محافظة الرقة السورية، اليوم السبت، عن بدء توافد الطلاب المتقدمين إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية.
وأشار مدير تربية الرقة فراس العلو إلى توافد الطلاب إلى منطقة السبخة في ريف محافظة الرقة المحرر، حيث وصل عدد الطلاب حتى الآن إلى 720 طالباً وطالبة، من أصل أكثر من 18 ألف طالب وطالبة مسجلين من تلك المناطق، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة.
وافتتحت المديرية صباح اليوم 12 مركزا لاستضافة الطلاب، حيث تم تأمين كل المتطلبات اللازمة، من ضمنها تأمين 30 حافلة ركاب من منظمة "اليونيسيف" لنقل الطلاب وتوزيعهم على المراكز ونقلهم خلال أيام الامتحانات إلى مراكزهم.
وبالتعاون مع مديرية الصحة والصحة المدرسية، تم تحديد عدة نقاط طبية في عدد من تلك المراكز، كما تم تجهيز 5 مراكز صحية مزودة بكل ما يلزم من معدات وأدوية لمتابعة حالات الطوارئ، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا
".