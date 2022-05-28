https://arabic.sputniknews.com/20220528/عبد-اللهیان-سنرسل-وفدا-قنصليا-إلى-السعودية-خلال-موسم-الحج-1062829419.html
عبد اللهیان: سنرسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج
عبد اللهیان: سنرسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج
أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، أن خارجية بلاده سترسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:49+0000
2022-05-28T20:49+0000
2022-05-28T20:49+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار العالم العربي
إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن تصريح عبد اللهيان جاء خلال لقائه مسؤولي الحج والزيارة الإيرانيين، بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بإيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج للعام الجاري.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المسؤولين في وزارته سيبذلون قصارى جهودهم في مختلف المستويات من أجل تسهيل إيفاد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج لهذا العام، وأن إيفاد قنصل إيراني يأتي بهدف تسهيل أمور الحجاج الإيرانيين.وشدد أمير عبد اللهيان على أن الدائرة القنصلية وشؤون الإيرانيين بوزارة الخارجية في بلاده ستضع منذ بداية إيفاد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وحتى النهاية، طاقاتها تحت تصرف الحجاج والكوادر التنفيذية للحج وذلك بالتوازي مع إرسالها وفدا قنصليا إلى المملكة لهذا الغرض.وأعرب الوزير الإيراني عن أمله بأن تجري مناسك الحج للعام الجاري بكل هدوء وعظمة، بدعم من المسؤولين السعوديين.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران-تنتقد-السعودية-بسبب-أحد-شروط-الحج-هذا-العام-1062794859.html
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وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار العالم العربي, إيران
عبد اللهیان: سنرسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج
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أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، أن خارجية بلاده سترسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج.
وأفادت وكالة فارس
، مساء اليوم السبت، بأن تصريح عبد اللهيان جاء خلال لقائه مسؤولي الحج والزيارة الإيرانيين، بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بإيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج للعام الجاري.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المسؤولين في وزارته سيبذلون قصارى جهودهم في مختلف المستويات من أجل تسهيل إيفاد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج لهذا العام، وأن إيفاد قنصل إيراني يأتي بهدف تسهيل أمور الحجاج الإيرانيين
.
وشدد أمير عبد اللهيان على أن الدائرة القنصلية وشؤون الإيرانيين بوزارة الخارجية في بلاده ستضع منذ بداية إيفاد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وحتى النهاية، طاقاتها تحت تصرف الحجاج والكوادر التنفيذية للحج وذلك بالتوازي مع إرسالها وفدا قنصليا إلى المملكة لهذا الغرض.
وأعرب الوزير الإيراني عن أمله بأن تجري مناسك الحج للعام الجاري بكل هدوء وعظمة، بدعم من المسؤولين السعوديين.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما
، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.
وتعتمد السعودية
، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".