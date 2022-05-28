https://arabic.sputniknews.com/20220528/غراب-يسرق-المال-من-سيارة-أجرة-فيديو-1062795887.html
غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو
غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لغراب يسرق المال من سيارة أجرة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:40+0000
2022-05-28T08:40+0000
2022-05-28T08:40+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الغراب في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبته داخل السيارة، وهو يقف على حافة نافذة السيارة، وبحركة سريعة يلتقط كمية من العملات الورقية.التقط الغراب في البداية عملة ورقية واحدة لكنه سرعان ما تركها، ثم التقط كمية أكبر من المال ليأخذها ويطير بعيدا عن السيارة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لغراب يسرق المال من سيارة أجرة.
ويظهر الغراب في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبته داخل السيارة، وهو يقف على حافة نافذة السيارة، وبحركة سريعة يلتقط كمية من العملات الورقية.
التقط الغراب في البداية عملة ورقية واحدة لكنه سرعان ما تركها، ثم التقط كمية أكبر من المال ليأخذها ويطير بعيدا عن السيارة.