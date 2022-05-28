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غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو
غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لغراب يسرق المال من سيارة أجرة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T08:40+0000
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ويظهر الغراب في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبته داخل السيارة، وهو يقف على حافة نافذة السيارة، وبحركة سريعة يلتقط كمية من العملات الورقية.التقط الغراب في البداية عملة ورقية واحدة لكنه سرعان ما تركها، ثم التقط كمية أكبر من المال ليأخذها ويطير بعيدا عن السيارة.
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غراب يسرق المال من سيارة أجرة... فيديو

08:40 GMT 28.05.2022
© Photo / Jack Savage/Siena International Photo Awardsصورة بعنوان "غراب من لفيف" للمصور جاك سافاج، الحائزة على المرتبة الأولى في فئة "اللون العام"
صورة بعنوان غراب من لفيف للمصور جاك سافاج، الحائزة على المرتبة الأولى في فئة اللون العام - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Photo / Jack Savage/Siena International Photo Awards
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لغراب يسرق المال من سيارة أجرة.
ويظهر الغراب في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مثبته داخل السيارة، وهو يقف على حافة نافذة السيارة، وبحركة سريعة يلتقط كمية من العملات الورقية.
التقط الغراب في البداية عملة ورقية واحدة لكنه سرعان ما تركها، ثم التقط كمية أكبر من المال ليأخذها ويطير بعيدا عن السيارة.
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