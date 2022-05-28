https://arabic.sputniknews.com/20220528/فرنسا-تنشر-7-آلاف-جندي-استعدادا-لنهائي-دوري-أبطال-أوروبا-بين-ليفربول-وريال-مدريد-1062810336.html

فرنسا تنشر 7 آلاف جندي استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

فرنسا تنشر 7 آلاف جندي استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد

استعانت السلطات الفرنسية بنحو 7 آلاف من رجال الشرطة لمراقبة المشجعين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي سيتقابل فيه ليفربول الإنجليزي وريال مدريد... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T13:25+0000

2022-05-28T13:25+0000

2022-05-28T13:25+0000

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وذكر موقع "فرانس24"، أن باريس تستعد لغزو مشجعي ليفربول، حيث من المتوقع أن يصل عدد مشجعي الريدز الذين لا يحملون تذاكر إلى 40 ألف شخص.وأوضح الموقع أن 20 ألف مشجع فقط لكل من ليفربول وريال مدريد حصلوا على تذاكر لدخول ملعب النهائي. في المقابل، أعدت سلطات مدينة باريس منطقة مشجعين واسعة تتسع إلى 45 ألف متفرج من أنصار ليفربول على طول منطقة "كور دو فانسان"، وهو شارع رئيس في شرق باريس على بعد 10 كيلومترات من ملعب النهائي.بينما تتواجد منطقة المشجعين الثانية المخصصة لأنصار ريال مدريد في الضاحية الشمالية لسان دوني حيث يقع استاد دو فرانس. ووفقا للسلطات، لن يُسمح بتناول المشروبات الكحولية في المنطقة المحيطة باستاد دو فرانس، لكن سيتم السماح للجماهير بالشرب أثناء المباراة داخل الاستاد نفسه.كما سيتم إغلاق جادة الشانزيليزيه أشهر المناطق السياحية في باريس أمام المشجعين الإنجليز والإسبان خلال فترة ما بعد الظهر يوم المباراة وتم منع تناول الكحول في نهاية هذا الأسبوع في أي من المطارين الرئيسين في المدينة شارل ديغول وأورلي.وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار: "الهدف هو التأكد من أن الأمور تسير على أفضل ما يمكن".وكانت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مقررة أصلا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكن الاتحاد الاوروبي قرر نقلها الى العاصمة الفرنسية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.ومن المقرر أن يقام النهائي مساء اليوم السبت في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، حيث يبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي في المسابقة (13 لقباً)، فيما يأمل ليفربول في إحراز لقبه السابع.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-ليفربول-يفاوض-هاري-كين-تحسبا-لرحيل-صلاح-أو-ماني-1062772159.html

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